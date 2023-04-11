https://ria.ru/20230411/reestr-1864530673.html
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о реестре воинского учета
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о реестре воинского учета - РИА Новости, 11.04.2023
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о реестре воинского учета
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:25
2023-04-11T15:25
2023-04-11T16:31
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общество
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных.Кроме того, законопроект вводит электронные повестки, которые будут дублировать бумажные. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае электронной повестки она будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете."В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований", — отмечается в законопроекте. По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными.
https://ria.ru/20230411/voennoobyazannye-1864460973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, вооруженные силы рф
Госдума РФ, Общество, Вооруженные силы РФ
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о реестре воинского учета
Госдума проголосовала за законопроект о реестре воинского учета
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных.
«
"Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса", — говорится в документе.
Кроме того, законопроект вводит электронные повестки, которые будут дублировать бумажные. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае электронной повестки она будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете.
"В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований", — отмечается в законопроекте.
По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова
, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными.
В Кремле прокомментировали законопроект о едином реестре военнообязанных