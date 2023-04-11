https://ria.ru/20230411/reestr-1864530673.html

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о реестре воинского учета

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о реестре воинского учета - РИА Новости, 11.04.2023

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о реестре воинского учета

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:25

2023-04-11T15:25

2023-04-11T16:31

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общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных.Кроме того, законопроект вводит электронные повестки, которые будут дублировать бумажные. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае электронной повестки она будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете."В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований", — отмечается в законопроекте. По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными.

https://ria.ru/20230411/voennoobyazannye-1864460973.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, общество, вооруженные силы рф