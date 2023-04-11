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Госдума одобрила во втором чтении законопроект о реестре воинского учета - РИА Новости, 11.04.2023
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15:25 11.04.2023 (обновлено: 16:31 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/reestr-1864530673.html
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о реестре воинского учета
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о реестре воинского учета - РИА Новости, 11.04.2023
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о реестре воинского учета
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:25
2023-04-11T16:31
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общество
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных.Кроме того, законопроект вводит электронные повестки, которые будут дублировать бумажные. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае электронной повестки она будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете."В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований", — отмечается в законопроекте. По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными.
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госдума рф, общество, вооруженные силы рф
Госдума РФ, Общество, Вооруженные силы РФ
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о реестре воинского учета

Госдума проголосовала за законопроект о реестре воинского учета

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных.
«
"Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса", — говорится в документе.
Кроме того, законопроект вводит электронные повестки, которые будут дублировать бумажные. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае электронной повестки она будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете.
"В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований", — отмечается в законопроекте.
По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными.
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