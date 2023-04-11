https://ria.ru/20230411/rebenok-1864409828.html
В Пермском крае выписали из больницы ребенка, на которого напали с ножом
В Пермском крае выписали из больницы ребенка, на которого напали с ножом - РИА Новости, 11.04.2023
В Пермском крае выписали из больницы ребенка, на которого напали с ножом
Школьника из Пермского края, на которого с ножом напал другой ученик, выписали из больницы лечиться дома, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:36
2023-04-11T10:36
2023-04-11T10:36
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
ПЕРМЬ, 11 апр - РИА Новости. Школьника из Пермского края, на которого с ножом напал другой ученик, выписали из больницы лечиться дома, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе краевого Минздрава. Инцидент произошел в минувший четверг, 6 апреля, в селе Асово Березовского округа: семиклассник принес с собой в школу нож, которым порезал другого ученика (из какого класса, неясно). Ребенка отвезли в больницу, а по факту случившегося возбудили уголовные дела о халатности и покушении на убийство. "Подросток выписан на амбулаторное лечение", — сообщили в Минздраве. В соцсетях пользователи писали, что подросток якобы ударил школьника ножом шесть раз, в том числе два - в шею, а позднее суд, по их утверждению, отправил нападавшего на два месяца в СИЗО. Кунгурский районный суд эту информацию не комментировал, ссылаясь на то, что она касается несовершеннолетнего. О мотивах нападения пока официально ничего не сообщалось. О возрасте ребенка, устроившего поножовщину, также информации нет. По Уголовному кодексу, за покушение на убийство фигурантом дела может стать ребенок как минимум 14 лет.
https://ria.ru/20230410/delo-1864318676.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, происшествия
Пермский край, Происшествия
В Пермском крае выписали из больницы ребенка, на которого напали с ножом
Школьника из Пермского края, на которого с ножом напал другой ученик, выписали из больницы
ПЕРМЬ, 11 апр - РИА Новости. Школьника из Пермского края, на которого с ножом напал другой ученик, выписали из больницы лечиться дома, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе краевого Минздрава.
Инцидент произошел в минувший четверг, 6 апреля, в селе Асово Березовского округа: семиклассник принес с собой в школу нож, которым порезал другого ученика (из какого класса, неясно).
Ребенка отвезли в больницу, а по факту случившегося возбудили уголовные дела о халатности и покушении на убийство.
"Подросток выписан на амбулаторное лечение", — сообщили в Минздраве.
В соцсетях пользователи писали, что подросток якобы ударил школьника ножом шесть раз, в том числе два - в шею, а позднее суд, по их утверждению, отправил нападавшего на два месяца в СИЗО. Кунгурский районный суд эту информацию не комментировал, ссылаясь на то, что она касается несовершеннолетнего.
О мотивах нападения пока официально ничего не сообщалось. О возрасте ребенка, устроившего поножовщину, также информации нет. По Уголовному кодексу, за покушение на убийство фигурантом дела может стать ребенок как минимум 14 лет.
В Самаре завели дело против школьника, напавшего с ножом на одноклассника