https://ria.ru/20230411/rebenok-1864409828.html

В Пермском крае выписали из больницы ребенка, на которого напали с ножом

В Пермском крае выписали из больницы ребенка, на которого напали с ножом - РИА Новости, 11.04.2023

В Пермском крае выписали из больницы ребенка, на которого напали с ножом

Школьника из Пермского края, на которого с ножом напал другой ученик, выписали из больницы лечиться дома, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:36

2023-04-11T10:36

2023-04-11T10:36

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 11 апр - РИА Новости. Школьника из Пермского края, на которого с ножом напал другой ученик, выписали из больницы лечиться дома, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе краевого Минздрава. Инцидент произошел в минувший четверг, 6 апреля, в селе Асово Березовского округа: семиклассник принес с собой в школу нож, которым порезал другого ученика (из какого класса, неясно). Ребенка отвезли в больницу, а по факту случившегося возбудили уголовные дела о халатности и покушении на убийство. "Подросток выписан на амбулаторное лечение", — сообщили в Минздраве. В соцсетях пользователи писали, что подросток якобы ударил школьника ножом шесть раз, в том числе два - в шею, а позднее суд, по их утверждению, отправил нападавшего на два месяца в СИЗО. Кунгурский районный суд эту информацию не комментировал, ссылаясь на то, что она касается несовершеннолетнего. О мотивах нападения пока официально ничего не сообщалось. О возрасте ребенка, устроившего поножовщину, также информации нет. По Уголовному кодексу, за покушение на убийство фигурантом дела может стать ребенок как минимум 14 лет.

https://ria.ru/20230410/delo-1864318676.html

пермский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

пермский край, происшествия