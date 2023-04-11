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Амбразевич: планы РФ по ТЯО послужат развитию Союзного государства - РИА Новости, 11.04.2023
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11:08 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/razvitie-1864408368.html
Амбразевич: планы РФ по ТЯО послужат развитию Союзного государства
Амбразевич: планы РФ по ТЯО послужат развитию Союзного государства - РИА Новости, 11.04.2023
Амбразевич: планы РФ по ТЯО послужат развитию Союзного государства
Планы России по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии послужат дальнейшему развитию Союзного государства в этой... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:08
2023-04-11T11:08
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
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ООН, 11 апр – РИА Новости. Планы России по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии послужат дальнейшему развитию Союзного государства в этой сфере, заявил РИА Новости замглавы белорусского МИД Юрий Амбразевич. "Относительно развития союзнических отношений в военно-политической сфере между Белоруссией и Россией, я глубоко уверен, что этот шаг послужит дальнейшему развитию нашего Союзного государства в этой конкретной сфере сотрудничества и Беларусь приобретает новое качество, безусловно, новое значение в том числе и для РФ", - сказал он. По словам дипломата, такой шаг направлен на укрепление обороноспособности Союзного государства в рамках того "агрессивного окружения", которое сейчас наблюдают Россия и Белоруссия. "Мы убеждены, что это ясный и понятный шаг, который позволит приобрести нашей стране дополнительные гарантии безопасности и обороноспособности. Это вынужденная мера, которая реализуется в рамках ДНЯО, в рамках международного права, и мы четко следуем букве международных документов", - указал Амбразевич. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате, отметил российский президент, Москва и Минск договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия". Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин

Амбразевич: планы РФ по ТЯО послужат развитию Союзного государства

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ
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ООН, 11 апр – РИА Новости. Планы России по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии послужат дальнейшему развитию Союзного государства в этой сфере, заявил РИА Новости замглавы белорусского МИД Юрий Амбразевич.
"Относительно развития союзнических отношений в военно-политической сфере между Белоруссией и Россией, я глубоко уверен, что этот шаг послужит дальнейшему развитию нашего Союзного государства в этой конкретной сфере сотрудничества и Беларусь приобретает новое качество, безусловно, новое значение в том числе и для РФ", - сказал он.
По словам дипломата, такой шаг направлен на укрепление обороноспособности Союзного государства в рамках того "агрессивного окружения", которое сейчас наблюдают Россия и Белоруссия.
"Мы убеждены, что это ясный и понятный шаг, который позволит приобрести нашей стране дополнительные гарантии безопасности и обороноспособности. Это вынужденная мера, которая реализуется в рамках ДНЯО, в рамках международного права, и мы четко следуем букве международных документов", - указал Амбразевич.
Депутат Парламентского Собрания, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате, отметил российский президент, Москва и Минск договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".
Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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