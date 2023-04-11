https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html

"Украина показала, как надо". В Европе зреет очередной раскол

"Украина показала, как надо". В Европе зреет очередной раскол - РИА Новости, 11.04.2023

"Украина показала, как надо". В Европе зреет очередной раскол

Константинополь объявил о создании экзархата в Литве, хотя там уже есть Литовская епархия РПЦ. Светские власти, стремящиеся избавиться от всего русского,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T08:00

2023-04-11T08:00

2023-04-11T11:29

религия

ингрида шимоните

московский патриархат

украинская православная церковь

русская православная церковь

литва

украина

стамбул

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Никита Бизин. Константинополь объявил о создании экзархата в Литве, хотя там уже есть Литовская епархия РПЦ. Светские власти, стремящиеся избавиться от всего русского, разумеется, это горячо поддержали. Кому нужно углубление раскола православного мира — в материале РИА Новости."Историческая справедливость"На фоне стремительно развивающегося церковного конфликта на Украине визит в конце марта Вселенского патриарха Варфоломея в Литву не привлек особого внимания. И напрасно.Глава церкви впервые в истории посещал эту прибалтийскую республику. Само собой, принимали на высшем уровне. Варфоломей и литовский премьер Ингрида Шимоните подписали договор о сотрудничестве."Документ предусматривает и поощряет более тесные связи в различных областях, представляющих общий интерес. Перед нами открывается новая перспектива, а также возможность совместной работы по созданию экзархата", — заявил патриарх.То есть появится церковная структура, напрямую подчиняющаяся Константинополю.Проблема в том, что Литва — каноническая территория РПЦ. Местные православные приходы объединены в Виленско-Литовскую епархию. Но политиков это ничуть не смущает.Шимоните посетовала, что у Литвы до сих пор нет независимой от Московского патриархата церкви.И объяснила, что с XIII столетия местные православные входили в состав Киевской митрополии, подчинявшейся Царьграду."Лишь в конце XVII века Московский патриарх, получив право рукополагать избранного Киевского митрополита, согласно "лучшим имперским традициям" решил полностью завладеть митрополией Киева, а вместе с ней и литовским православием", — добавила она.Воспользовался моментомСтамбульский гость прибыл в тот момент, когда местную общину охватили скандалы.Весной 2022-го пятеро виленских священников заявили: с учетом происходящих на Украине событий следует пересмотреть каноническую принадлежность Литвы с возможным переходом в юрисдикцию Фанара (район Стамбула, где находится резиденция Константинопольского патриарха).Церковный суд обвинил их в "попрании священных обетов", непослушании правящему архиерею, участии в кампании по дискредитации РПЦ и собратьев.В итоге глава епархии митрополит Иннокентий (Васильев) лишил смутьянов сана. Подавляющая часть верующих отрицательно относится к распространяемым ими идеям, подчеркнул он.Константинопольский синод восстановил всех пятерых, пояснив, что причины их наказания "проистекают вовсе не из церковных критериев". Все дело в позиции клириков по поводу украинского конфликта.Руководство Виленской епархии это решение не признало. Ведь лишение сана — не дисциплинарный, а религиозный акт. И он бесповоротен.Согласно канонам, такие священнослужители не подлежат восстановлению и рукоположению. Они — миряне и останутся ими, даже если дерзнут облачиться в церковные одеяния.Митрополит Иннокентий еще в июне прошлого года попросил Московский патриархат предоставить его духовной вотчине автономию, то есть административную и хозяйственную самостоятельность. Таким статусом обладает, в частности, каноническая Украинская православная церковь.Синод РПЦ отложил это до архиерейского собора, который в ближайшее время проводить не собираются.В свою очередь, литовские чиновники дали понять, что не удовлетворятся формальным размежеванием с Москвой."Глядя на опыт других стран, мы видим, что там, где есть автономия, она, как правило, полностью фиктивна. <…> Намерение (РПЦ. — Прим. ред.) состоит в том, чтобы контролировать, поскольку церковная деятельность рассматривается как продолжение политической", — заявил замглавы МИД Мантас Адоменас.Попрание законаПромедление Москвы Фанару на руку. В мартовский визит Варфоломея позиция митрополита Иннокентия, кажется, смягчилась. Он предложил патриарху поклониться одной из главных святынь в Литве — мощам святых виленских мучеников.По словам архиерея, это был "знак уважения к высокому сану" гостя. К слову, с 2018-го в храмах РПЦ официально не поминают Варфоломея, а каноническое общение с Константинополем разорвано.Государство уже выделило пятерым опальным священникам два храма для богослужений. Вопрос лишь в пастве."Важный фактор — 70 тысяч украинцев, приехавших в Литву. Для них политика Кирилла неприемлема. Вполне вероятно, что они будут искать связи именно с новой организацией", — рассудил Адоменас.В РПЦ во всем этом видят попытки разрушить церковное единство."Это логическое продолжение ранее предпринятого (Фанаром. — Прим. ред.) вторжения на Украину, учреждение раскольнической ПЦУ", — отметил советник патриарха Московского, протоиерей Николай Балашов.И напомнил: подобное случилось в 1990-х в Эстонии, где теперь две параллельные православные структуры. А у Константинополя главное условие: государство должно помогать деньгами, "без чего не смогла бы выжить ни одна из созданных институций".Религиовед Роман Лункин также полагает, что в Литве повторяется сценарий украинского раскола. Все дело в "амбициях Варфоломея", его стремлении к "восточному папизму". Он хочет установить в семье православных церквей жесткую вертикаль власти. И ради этого готов не считаться с канонами.

https://ria.ru/20230408/kiev-1863848437.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ингрида шимоните, московский патриархат, украинская православная церковь, русская православная церковь, литва, украина, стамбул, аналитика - религия и мировоззрение