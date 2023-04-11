https://ria.ru/20230411/rakety-1864461873.html

В Кремле раскритиковали публикации о поставках Египтом ракет России

В Кремле раскритиковали публикации о поставках Египтом ракет России - РИА Новости, 11.04.2023

В Кремле раскритиковали публикации о поставках Египтом ракет России

Публикации о якобы существующих планах Египта тайно поставить России тысячи ракет похожи на очередные утки, так что к таким сообщениям надо относиться... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:48

2023-04-11T12:48

2023-04-11T13:34

россия

египет

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Публикации о якобы существующих планах Египта тайно поставить России тысячи ракет похожи на очередные утки, так что к таким сообщениям надо относиться соответствующе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на просочившийся в сеть документ разведки США утверждает, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет."Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям", - сказал Песков, комментируя данные сообщения.

https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854464020.html

россия

египет

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, египет, дмитрий песков