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В Кремле раскритиковали публикации о поставках Египтом ракет России - РИА Новости, 11.04.2023
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12:48 11.04.2023 (обновлено: 13:34 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/rakety-1864461873.html
В Кремле раскритиковали публикации о поставках Египтом ракет России
В Кремле раскритиковали публикации о поставках Египтом ракет России - РИА Новости, 11.04.2023
В Кремле раскритиковали публикации о поставках Египтом ракет России
Публикации о якобы существующих планах Египта тайно поставить России тысячи ракет похожи на очередные утки, так что к таким сообщениям надо относиться... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:48
2023-04-11T13:34
россия
египет
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Публикации о якобы существующих планах Египта тайно поставить России тысячи ракет похожи на очередные утки, так что к таким сообщениям надо относиться соответствующе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на просочившийся в сеть документ разведки США утверждает, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет."Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям", - сказал Песков, комментируя данные сообщения.
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россия
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россия, египет, дмитрий песков
Россия, Египет, Дмитрий Песков
В Кремле раскритиковали публикации о поставках Египтом ракет России

Песков назвал сообщения о планах Египта поставить России до 40 тысяч ракет очередной уткой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Арабской Республики Египет
Государственный флаг Арабской Республики Египет - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственный флаг Арабской Республики Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Публикации о якобы существующих планах Египта тайно поставить России тысячи ракет похожи на очередные утки, так что к таким сообщениям надо относиться соответствующе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на просочившийся в сеть документ разведки США утверждает, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет.
"Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям", - сказал Песков, комментируя данные сообщения.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Египет пытается убедить США ослабить санкции против Сирии, сообщили СМИ
26 февраля, 22:37
 
РоссияЕгипетДмитрий Песков
 
 
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