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В Кремле раскритиковали публикации о поставках Египтом ракет России
В Кремле раскритиковали публикации о поставках Египтом ракет России - РИА Новости, 11.04.2023
В Кремле раскритиковали публикации о поставках Египтом ракет России
Публикации о якобы существующих планах Египта тайно поставить России тысячи ракет похожи на очередные утки, так что к таким сообщениям надо относиться... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:48
2023-04-11T12:48
2023-04-11T13:34
россия
египет
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Публикации о якобы существующих планах Египта тайно поставить России тысячи ракет похожи на очередные утки, так что к таким сообщениям надо относиться соответствующе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на просочившийся в сеть документ разведки США утверждает, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет."Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям", - сказал Песков, комментируя данные сообщения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, египет, дмитрий песков
Россия, Египет, Дмитрий Песков
В Кремле раскритиковали публикации о поставках Египтом ракет России
Песков назвал сообщения о планах Египта поставить России до 40 тысяч ракет очередной уткой
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Публикации о якобы существующих планах Египта тайно поставить России тысячи ракет похожи на очередные утки, так что к таким сообщениям надо относиться соответствующе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на просочившийся в сеть документ разведки США
утверждает, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет.
"Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям", - сказал Песков, комментируя данные сообщения.
Египет пытается убедить США ослабить санкции против Сирии, сообщили СМИ