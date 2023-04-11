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Татарстан направит на весенне-полевые работы 37 миллиардов рублей

Татарстан направит на весенне-полевые работы 37 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.04.2023

Татарстан направит на весенне-полевые работы 37 миллиардов рублей

Татарстан направит на проведение весенне-полевых работ в этом году более 37 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства и... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T21:10

2023-04-11T21:10

2023-04-11T21:10

республика татарстан

татнефть

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КАЗАНЬ, 11 апр - РИА Новости. Татарстан направит на проведение весенне-полевых работ в этом году более 37 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров. "На успешное и качественное проведение весенне-полевых работ в текущем году будет израсходовано 37,3 миллиарда рублей оборотных средств. Это удобрения, семена, светозащита растений, топливо, запчасти и прочие затраты - зарплата, налоги", - сказал Зяббаров на брифинге в правительстве Татарстана. В частности, по его информации, на удобрения планируется выделить 14,3 миллиарда рублей, на семена - 3,4 миллиарда рублей, на средства защиты растений - 5,4 миллиарда рублей, на горюче-смазочные материалы и запчасти - 6,5 миллиарда рублей. По разным направлениям господдержки министерство уже выдало хозяйствам 3,6 миллиарда рублей, отбор для предоставления бюджетной поддержки продолжается. Министр напомнил, что приход весны в этом году оказался очень стремительным, температуры в марте - на пять-шесть градусов выше обычного, поэтому аграрии 26 районов республики уже приступили к севу. "Первыми на сев зерновых вышли уже на прошлой неделе в Нурлатском, Азнакаевском, Актанышском, Заинском, Черемшанском районах. На сегодняшний день посеяно 24 тысячи гектаров яровых зерновых культур", - уточнил он. По словам Зяббарова, посевная площадь в этом году составит 2,7 миллиона гектаров - на уровне прошлых лет. В том числе яровыми будет засеяно 1,8 миллиона гектаров. Под сахарную свеклу выделено 52,1 тысячи гектаров, под рапс - 143,8 тысячи гектаров, под подсолнечник - 187 тысяч гектаров, картофель займет 43 тысячи гектаров, другие овощи - 8,9 тысячи гектаров. Глава Минсельхозпрода республики также сообщил, что в посевной в этом году задействованы 11 тысяч тракторов, 5,4 тысячи сеялок, 6 тысяч почвообрабатывающих агрегатов и 826 посевных комплексов с энергонасыщенными тракторами. Технические возможности машинно-тракторного парка позволяют засевать около 150 тысяч гектаров площадей в сутки. Для своевременного проведения весенне-полевых работ компания "Татнефть" выделила 70 тысяч тонн топлива по льготным ценам.

https://ria.ru/20230329/tatarstan-1861628883.html

https://ria.ru/20230403/galimova-1862701688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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татнефть