https://ria.ru/20230411/putin-1864519667.html

Путин и Мирзиеев обсудили по телефону двусторонние отношения

Путин и Мирзиеев обсудили по телефону двусторонние отношения - РИА Новости, 11.04.2023

Путин и Мирзиеев обсудили по телефону двусторонние отношения

Президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону обсудили двусторонние отношения, а также меры по расширению взаимовыгодной кооперации РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:55

2023-04-11T14:55

2023-04-11T15:06

владимир путин

шавкат мирзиеев

в мире

узбекистан

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону обсудили двусторонние отношения, а также меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждена актуальная тематика двусторонних отношений, включая меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

https://ria.ru/20230410/kirgiziya-1864345078.html

узбекистан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире, узбекистан