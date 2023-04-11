https://ria.ru/20230411/putin-1864519667.html
Путин и Мирзиеев обсудили по телефону двусторонние отношения
Путин и Мирзиеев обсудили по телефону двусторонние отношения - РИА Новости, 11.04.2023
Путин и Мирзиеев обсудили по телефону двусторонние отношения
Президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону обсудили двусторонние отношения, а также меры по расширению взаимовыгодной кооперации РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:55
2023-04-11T14:55
2023-04-11T15:06
владимир путин
шавкат мирзиеев
в мире
узбекистан
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону обсудили двусторонние отношения, а также меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждена актуальная тематика двусторонних отношений, включая меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
https://ria.ru/20230410/kirgiziya-1864345078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире, узбекистан
Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире, Узбекистан
Путин и Мирзиеев обсудили по телефону двусторонние отношения
Путин и Мирзиеев обсудили по телефону двусторонние отношения и экономическую кооперацию
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону обсудили двусторонние отношения, а также меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена актуальная тематика двусторонних отношений, включая меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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