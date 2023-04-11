https://ria.ru/20230411/putin-1864460568.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 11.04.2023
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:46
2023-04-11T12:46
2023-04-11T12:58
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764777678_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_58727eef6325b3a2524204f48bebaa8c.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764777678_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a449f09cd7f054d1aa70c89ac63007f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин проведет международный телефонный разговор
Песков: президент Путин во вторник проведет международный телефонный разговор