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Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 11.04.2023
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12:46 11.04.2023 (обновлено: 12:58 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/putin-1864460568.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 11.04.2023
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:46
2023-04-11T12:58
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин проведет международный телефонный разговор

Песков: президент Путин во вторник проведет международный телефонный разговор

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"В первой половине дня у президента международный телефонный разговор. Мы по завершению проинформируем", - сказал он.
 
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