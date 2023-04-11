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Эксперты рассказали, как защититься от клещей в путешествии - РИА Новости, 11.04.2023
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Туризм
 
05:36 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/puteshestviya-1864291550.html
Эксперты рассказали, как защититься от клещей в путешествии
Эксперты рассказали, как защититься от клещей в путешествии - РИА Новости, 11.04.2023
Эксперты рассказали, как защититься от клещей в путешествии
Эксперты рассказали, как защититься от клещей и что делать, если туриста все же укусили, сообщает Туту. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T05:36
2023-04-11T05:36
туризм
туризм
новости - туризм
клещ
россия
воз
прививки
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, как защититься от клещей и что делать, если туриста все же укусили, сообщает Туту.Пройдите вакцинациюПеред поездкой в потенциально опасные регионы желательно сделать прививку от энцефалита, заболеть которым можно после укуса. Считается, что она защищает от заболевания в течение трех лет.К числу наиболее опасных регионов относится Урал, Сибирь, Калининградская область и Дальний Восток. Там вероятность заразиться выше.Оформите дополнительную страховкуЗараженные клещи встречаются не только в России, но и в Китае и Монголии. Заранее уточните, покрывает ли страховка расходы при укусе.В России лабораторный анализ клеща не входит в бесплатную страховку, поэтому перед поездкой есть смысл оформить дополнительный полис, отмечают эксперты.Выбирайте светлую одежду и пользуйтесь репеллентамиНа светлой одежде заметить клеща проще всего. Коричневые брюки или одежда цвета хаки усложнит обнаружение паукообразного.Ноги от укуса защитят заправленные в штаны носки. Шею и уши — капюшон. Бывают и противоэнцефалитные костюмы, пропитанные специальным составом.После прогулки нужно осмотреть тело — в том числе подмышки, пах, шею, уши, волосы. Укус клеща, в отличие от комара, не вызывает боли, и его легко не заметить.Не пренебрегайте средствами защиты: репелленты спасают не только от комаров.Защитите питомцаКлещи опасны и для домашних питомцев, прежде всего собак. Эти паукообразные переносят пироплазмоз, который может привести к смерти, говорят ветеринары. Единственная профилактика — обработка питомца от эктопаразитов таблетками и каплями. Осмотр после прогулки обязателен.После укуса следите за самочувствиемПри обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт или, если ехать далеко, удалить паукообразное самостоятельно, поместить его в контейнер и сдать на анализ.При этом нужно мониторить собственное состояние. Инкубационный период энцефалита — до 21 дня, боррелиоза — до тридцати. Высокая температура, слабость, тошнота — опасные симптомы.Риски заражения энцефалитом или боррелиозом при укусе зависят от процента инфицированных клещей и поведения человека, отмечает ВОЗ. Симптомы энцефалита проявляются только у трети зараженных вирусом. Большинство пациентов выздоравливают.
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туризм, новости - туризм, клещ, россия, воз, прививки
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Клещ, Россия, ВОЗ, Прививки
Эксперты рассказали, как защититься от клещей в путешествии

Туту: эксперты рассказали, как предотвратить укус клеща и что делать, если это случилось

© Depositphotos.com / SmileusУкус клеща
Укус клеща - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Depositphotos.com / Smileus
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, как защититься от клещей и что делать, если туриста все же укусили, сообщает Туту.

Пройдите вакцинацию

Перед поездкой в потенциально опасные регионы желательно сделать прививку от энцефалита, заболеть которым можно после укуса. Считается, что она защищает от заболевания в течение трех лет.
К числу наиболее опасных регионов относится Урал, Сибирь, Калининградская область и Дальний Восток. Там вероятность заразиться выше.

Оформите дополнительную страховку

Зараженные клещи встречаются не только в России, но и в Китае и Монголии. Заранее уточните, покрывает ли страховка расходы при укусе.
В России лабораторный анализ клеща не входит в бесплатную страховку, поэтому перед поездкой есть смысл оформить дополнительный полис, отмечают эксперты.

Выбирайте светлую одежду и пользуйтесь репеллентами

На светлой одежде заметить клеща проще всего. Коричневые брюки или одежда цвета хаки усложнит обнаружение паукообразного.
Ноги от укуса защитят заправленные в штаны носки. Шею и уши — капюшон. Бывают и противоэнцефалитные костюмы, пропитанные специальным составом.
После прогулки нужно осмотреть тело — в том числе подмышки, пах, шею, уши, волосы. Укус клеща, в отличие от комара, не вызывает боли, и его легко не заметить.
Не пренебрегайте средствами защиты: репелленты спасают не только от комаров.

Защитите питомца

Клещи опасны и для домашних питомцев, прежде всего собак. Эти паукообразные переносят пироплазмоз, который может привести к смерти, говорят ветеринары. Единственная профилактика — обработка питомца от эктопаразитов таблетками и каплями. Осмотр после прогулки обязателен.

После укуса следите за самочувствием

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт или, если ехать далеко, удалить паукообразное самостоятельно, поместить его в контейнер и сдать на анализ.
При этом нужно мониторить собственное состояние. Инкубационный период энцефалита — до 21 дня, боррелиоза — до тридцати. Высокая температура, слабость, тошнота — опасные симптомы.
Риски заражения энцефалитом или боррелиозом при укусе зависят от процента инфицированных клещей и поведения человека, отмечает ВОЗ. Симптомы энцефалита проявляются только у трети зараженных вирусом. Большинство пациентов выздоравливают.
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