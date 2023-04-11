https://ria.ru/20230411/puteshestviya-1864291550.html

Эксперты рассказали, как защититься от клещей в путешествии

Эксперты рассказали, как защититься от клещей в путешествии - РИА Новости, 11.04.2023

Эксперты рассказали, как защититься от клещей в путешествии

Эксперты рассказали, как защититься от клещей и что делать, если туриста все же укусили, сообщает Туту. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T05:36

2023-04-11T05:36

2023-04-11T05:36

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клещ

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, как защититься от клещей и что делать, если туриста все же укусили, сообщает Туту.Пройдите вакцинациюПеред поездкой в потенциально опасные регионы желательно сделать прививку от энцефалита, заболеть которым можно после укуса. Считается, что она защищает от заболевания в течение трех лет.К числу наиболее опасных регионов относится Урал, Сибирь, Калининградская область и Дальний Восток. Там вероятность заразиться выше.Оформите дополнительную страховкуЗараженные клещи встречаются не только в России, но и в Китае и Монголии. Заранее уточните, покрывает ли страховка расходы при укусе.В России лабораторный анализ клеща не входит в бесплатную страховку, поэтому перед поездкой есть смысл оформить дополнительный полис, отмечают эксперты.Выбирайте светлую одежду и пользуйтесь репеллентамиНа светлой одежде заметить клеща проще всего. Коричневые брюки или одежда цвета хаки усложнит обнаружение паукообразного.Ноги от укуса защитят заправленные в штаны носки. Шею и уши — капюшон. Бывают и противоэнцефалитные костюмы, пропитанные специальным составом.После прогулки нужно осмотреть тело — в том числе подмышки, пах, шею, уши, волосы. Укус клеща, в отличие от комара, не вызывает боли, и его легко не заметить.Не пренебрегайте средствами защиты: репелленты спасают не только от комаров.Защитите питомцаКлещи опасны и для домашних питомцев, прежде всего собак. Эти паукообразные переносят пироплазмоз, который может привести к смерти, говорят ветеринары. Единственная профилактика — обработка питомца от эктопаразитов таблетками и каплями. Осмотр после прогулки обязателен.После укуса следите за самочувствиемПри обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт или, если ехать далеко, удалить паукообразное самостоятельно, поместить его в контейнер и сдать на анализ.При этом нужно мониторить собственное состояние. Инкубационный период энцефалита — до 21 дня, боррелиоза — до тридцати. Высокая температура, слабость, тошнота — опасные симптомы.Риски заражения энцефалитом или боррелиозом при укусе зависят от процента инфицированных клещей и поведения человека, отмечает ВОЗ. Симптомы энцефалита проявляются только у трети зараженных вирусом. Большинство пациентов выздоравливают.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, клещ, россия, воз, прививки