https://ria.ru/20230411/provokatsiya-1864578808.html

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в провокации на границе

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в провокации на границе - РИА Новости, 11.04.2023

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в провокации на границе

Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в военной провокации на границе, в результате которого имеются жертвы с обеих сторон, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:35

2023-04-11T17:35

2023-04-11T17:35

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БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в военной провокации на границе, в результате которого имеются жертвы с обеих сторон, сообщает пресс-служба ведомства. "Напряженность, возникшая в результате провокации, совершённой 11 апреля подразделениями вооруженных сил Армении в Лачинском направлении, сохраняется. В результате необходимых мер, принятых нашими подразделениями, дислоцированными в указанном направлении, противник понес значительные потери. Также погибли и получили ранения военнослужащие азербайджанской армии", - сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана. Ранее во вторник оборонное ведомство Армении сообщило, что примерно в 15.00 мск азербайджанские военные открыли огонь по армянским, которые проводили инженерные работы под селом Тех Сюникской области. Село расположено на автодороге Ереван - Степанакерт у границы с Азербайджаном. Отмечалось, что армянская сторона предприняла ответные действия.

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в мире, азербайджан, армения, того