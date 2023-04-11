https://ria.ru/20230411/proverka-1864381804.html

В Красноярске проверят видео издевательств над ребенком-инвалидом

В Красноярске проверят видео издевательств над ребенком-инвалидом - РИА Новости, 11.04.2023

В Красноярске проверят видео издевательств над ребенком-инвалидом

Представители прокуратуры, следствия и полиция Красноярска разбираются с издевательствами матери над сыном-инвалидом, которые она снимала и выкладывала в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T08:29

2023-04-11T08:29

2023-04-11T08:29

красноярск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 11 апр - РИА Новости. Представители прокуратуры, следствия и полиция Красноярска разбираются с издевательствами матери над сыном-инвалидом, которые она снимала и выкладывала в соцсеть. По данным прокуратуры региона, на опубликованном видео женщина ведет прямую трансляцию в одной из социальных сетей и грубо разговаривает с маленьким ребенком. "Публикация сопровождена текстом, что мальчик, которого она меньше любит, сначала жил в детдоме, потом стримерша забрала его обратно и теперь издевается публично. Мать обзывает мальчика, угрожает побить – ребенок постоянно плачет и кричит. Прокуратура Красноярского края организовала проверку после опубликованной видеозаписи, на которой, предположительно, женщина из Красноярска издевается над сыном-инвалидом", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Установлено, что женщина проживает в Железнодорожном районе города, выясняются обстоятельства произошедшего. "На место направляются сотрудники правоохранительных ведомств, их деятельность координируется прокуратурой, решается вопрос об изъятии детей из семьи. Прокуратурой будет дана подробная оценка обстоятельств произошедшего и деятельности органов системы профилактики", - добавила пресс-служба. В региональном управлении СК отметили, что также по данному факту организовано проведение процессуальной проверки на предмет истязания и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В краевом главке ГУМВД сообщили, что по данному факту сообщений и заявлений до настоящего времени в полицию не поступало, но "в связи с тем, что на видео имеются признаки возможного правонарушения, информация зарегистрирована в дежурной части, инициирована проверка".

https://ria.ru/20230407/strimer-1863864712.html

https://ria.ru/20230409/izbienie-1864111873.html

красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия