https://ria.ru/20230411/proslushka-1864372183.html

СМИ: шеф Пентагона разъяснил южнокорейскому коллеге инцидент с прослушкой

СМИ: шеф Пентагона разъяснил южнокорейскому коллеге инцидент с прослушкой - РИА Новости, 11.04.2023

СМИ: шеф Пентагона разъяснил южнокорейскому коллеге инцидент с прослушкой

Министр обороны США Ллойд Остин позвонил своему южнокорейскому коллеге Ли Чжон Сопу во вторник и разъяснил ситуацию касательно сообщений о возможной прослушке... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T04:42

2023-04-11T04:42

2023-04-11T05:14

ллойд остин

джон кирби

в мире

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СЕУЛ, 11 апр – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин позвонил своему южнокорейскому коллеге Ли Чжон Сопу во вторник и разъяснил ситуацию касательно сообщений о возможной прослушке американской разведкой высокопоставленных южнокорейских чиновников и президентского офиса, стороны договорились сотрудничать по этому вопросу и развивать альянс двух стран, передает агентство Рёнхап. Остин сам позвонил Ли Чжон Сопу около 11.00 (05.00 мск), заявив, что правительства двух стран продолжат тесно общаться и всеобъемлюще сотрудничать по этому вопросу. Как сообщает агентство, министры согласились, что альянс США и Южной Кореи сплочен как никогда, и договорились развивать его и далее, особенно учитывая, что в этом году союзу исполняется 70 лет.Ранее газета New York Times сообщила, что появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона свидетельствуют о прослушке Штатами южнокорейских должностных лиц. Среди документов был опубликован "отчет о разведке сигналов", что обычно означает перехват разведкой сообщений, включая телефонные звонки и электронные сообщения, где описывается беспокойство южнокорейских чиновников по поводу давления со стороны Вашингтона касательно военной помощи Украине, а также возможности перепродажи Киеву поставляемых Сеулом в США артиллерийских снарядов.В администрации президента Южной Кореи пообещали изучить информацию и найти соответствующие пути возможного ответа на ситуацию, но подчеркнули, что не сомневаются в крепости союза с США. Утром во вторник первый заместитель главы Управления национальной безопасности при президенте Ким Тхэ Хё заявил, что Южная Корея и США считают большую часть опубликованных документов подделанными, но на выявление виновных потребуется время.Ранее в Белом доме заявили, что пока не знают, кто стоит за утечкой документов. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также отказался публично подтвердить, что по крайней мере часть ставших достоянием гласности секретных сведений военного ведомства США является подлинной, заявив, что США пока "изучает" их.Новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке.

https://ria.ru/20230411/proslushka-1864372031.html

https://ria.ru/20230403/ucheniya-1862545347.html

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ллойд остин, джон кирби, в мире