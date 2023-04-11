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Мишустин призвал регионы проработать меры поддержки промышленности - РИА Новости, 11.04.2023
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21:02 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/promyshlennost-1864619861.html
Мишустин призвал регионы проработать меры поддержки промышленности
Мишустин призвал регионы проработать меры поддержки промышленности - РИА Новости, 11.04.2023
Мишустин призвал регионы проработать меры поддержки промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил глав регионов проработать возможные меры для ускоренного развития промышленности на своих территориях, например, РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T21:02
2023-04-11T21:02
россия
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил глав регионов проработать возможные меры для ускоренного развития промышленности на своих территориях, например, по предоставлению за символическую плату земельных участков под новые производства. "Посещая различные предприятия в регионах и знакомясь с их предложениями, инициативами, я вижу, что для реализации им зачастую не хватает финансирования, об этом говорят практически все представители промышленных предприятий. Требуется помощь и малым технологическим компаниям, школьным и студенческим стартапам. У них много полезных идей, которые нуждаются в отработке и доведении до практического воплощения. Безусловно, будем поддержку такую предоставлять", - сказал Мишустин, выступая во вторник на стратегической сессии по вопросу укрепления технологического суверенитета. "При этом большое значение имеют решения на местном уровне, в том числе по предоставлению за символическую плату земельных участков для создания новых производств. Я бы попросил глав российских субъектов проработать все возможные меры для ускоренного развития промышленности на своих территориях", - добавил премьер. Одновременно с этим он сообщил, что власти будут активно развивать такие ключевые отрасли, как машиностроение, химический комплекс, энергетику, авиа- и судостроение, агро- и биотехнологии, робототехнику, искусственный интеллект, беспилотные системы и другие инновационные направления. Мишустин напомнил, что глава государства поставил перед кабмином задачу по внедрению новых мер поддержки промышленности, уделяя первостепенное внимание восстановлению пострадавших от санкций отраслей. "Необходимо выработать долгосрочные системные решения, чтобы максимально стимулировать активность бизнеса, повысить инвестиционную привлекательность проектов и главное - придать импульс развитию так называемых сквозных технологий, которые оказывают значительное влияние на все секторы нашей экономики", - добавил премьер. Глава правительства также сообщил, что на встрече будет рассмотрена концепция технологического развития, рассчитанная на ближайшие 8 лет. "Она предполагает кардинально новые подходы в этой сфере. Мы обсудим также и первые результаты по отраслям, тем более что уже есть первые отдельные успешные примеры в части достижения технологического суверенитета", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230411/kostin-1864364885.html
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россия, михаил мишустин, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Технологии
Мишустин призвал регионы проработать меры поддержки промышленности

Мишустин призвал регионы проработать возможные меры поддержки промышленности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРаботники на нефтеперерабатывающем заводе
Работники на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работники на нефтеперерабатывающем заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил глав регионов проработать возможные меры для ускоренного развития промышленности на своих территориях, например, по предоставлению за символическую плату земельных участков под новые производства.
"Посещая различные предприятия в регионах и знакомясь с их предложениями, инициативами, я вижу, что для реализации им зачастую не хватает финансирования, об этом говорят практически все представители промышленных предприятий. Требуется помощь и малым технологическим компаниям, школьным и студенческим стартапам. У них много полезных идей, которые нуждаются в отработке и доведении до практического воплощения. Безусловно, будем поддержку такую предоставлять", - сказал Мишустин, выступая во вторник на стратегической сессии по вопросу укрепления технологического суверенитета.
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"При этом большое значение имеют решения на местном уровне, в том числе по предоставлению за символическую плату земельных участков для создания новых производств. Я бы попросил глав российских субъектов проработать все возможные меры для ускоренного развития промышленности на своих территориях", - добавил премьер.
Одновременно с этим он сообщил, что власти будут активно развивать такие ключевые отрасли, как машиностроение, химический комплекс, энергетику, авиа- и судостроение, агро- и биотехнологии, робототехнику, искусственный интеллект, беспилотные системы и другие инновационные направления.
Мишустин напомнил, что глава государства поставил перед кабмином задачу по внедрению новых мер поддержки промышленности, уделяя первостепенное внимание восстановлению пострадавших от санкций отраслей.
"Необходимо выработать долгосрочные системные решения, чтобы максимально стимулировать активность бизнеса, повысить инвестиционную привлекательность проектов и главное - придать импульс развитию так называемых сквозных технологий, которые оказывают значительное влияние на все секторы нашей экономики", - добавил премьер.
Глава правительства также сообщил, что на встрече будет рассмотрена концепция технологического развития, рассчитанная на ближайшие 8 лет. "Она предполагает кардинально новые подходы в этой сфере. Мы обсудим также и первые результаты по отраслям, тем более что уже есть первые отдельные успешные примеры в части достижения технологического суверенитета", - подчеркнул он.
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