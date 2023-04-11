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В Липецкой области запустят новый образовательный проект - РИА Новости, 11.04.2023
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Липецкая область
 
10:28 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/proekt-1864408053.html
В Липецкой области запустят новый образовательный проект
В Липецкой области запустят новый образовательный проект - РИА Новости, 11.04.2023
В Липецкой области запустят новый образовательный проект
Липецкая область запустит новый проект для школьников – "Культурный марафон Липецкой Земли", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:28
2023-04-11T10:28
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 апр – РИА Новости. Липецкая область запустит новый проект для школьников – "Культурный марафон Липецкой Земли", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, марафон стартует 12 апреля. Участвовать могут школьники с 1 по 11 классы. Вопросы подготовлены для разных возрастных категорий. Для участия в марафоне необходимо установить мобильное приложение "Липецкая Земля", пройти в нем регистрацию, посетить площадки марафона на бесплатной основе, за исключением Липецкого зоопарка, а главное – выполнить все задания.Артамонов отметил, что доступом к заданиям марафона являются уникальные QR-коды, расположенные на площадках. За выполнение заданий каждого этапа участнику присваивается до 25 баллов. Победителями признаются те, кто набрал наибольшее количество баллов."Интересный и увлекательный проект готовим для наших школьников. Это творческая коллаборация образования и культуры. Дети побывают в интересных местах, получат новые впечатления и знания, а затем выполнят задания, которые подготовили организаторы. Будет очень интересно", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области запустят новый образовательный проект

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 апр – РИА Новости. Липецкая область запустит новый проект для школьников – "Культурный марафон Липецкой Земли", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, марафон стартует 12 апреля. Участвовать могут школьники с 1 по 11 классы. Вопросы подготовлены для разных возрастных категорий. Для участия в марафоне необходимо установить мобильное приложение "Липецкая Земля", пройти в нем регистрацию, посетить площадки марафона на бесплатной основе, за исключением Липецкого зоопарка, а главное – выполнить все задания.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Артамонов отметил, что доступом к заданиям марафона являются уникальные QR-коды, расположенные на площадках. За выполнение заданий каждого этапа участнику присваивается до 25 баллов. Победителями признаются те, кто набрал наибольшее количество баллов.
"Интересный и увлекательный проект готовим для наших школьников. Это творческая коллаборация образования и культуры. Дети побывают в интересных местах, получат новые впечатления и знания, а затем выполнят задания, которые подготовили организаторы. Будет очень интересно", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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