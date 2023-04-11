https://ria.ru/20230411/proekt-1864408053.html

В Липецкой области запустят новый образовательный проект

В Липецкой области запустят новый образовательный проект - РИА Новости, 11.04.2023

В Липецкой области запустят новый образовательный проект

Липецкая область запустит новый проект для школьников – "Культурный марафон Липецкой Земли", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:28

2023-04-11T10:28

2023-04-11T10:28

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 апр – РИА Новости. Липецкая область запустит новый проект для школьников – "Культурный марафон Липецкой Земли", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, марафон стартует 12 апреля. Участвовать могут школьники с 1 по 11 классы. Вопросы подготовлены для разных возрастных категорий. Для участия в марафоне необходимо установить мобильное приложение "Липецкая Земля", пройти в нем регистрацию, посетить площадки марафона на бесплатной основе, за исключением Липецкого зоопарка, а главное – выполнить все задания.Артамонов отметил, что доступом к заданиям марафона являются уникальные QR-коды, расположенные на площадках. За выполнение заданий каждого этапа участнику присваивается до 25 баллов. Победителями признаются те, кто набрал наибольшее количество баллов."Интересный и увлекательный проект готовим для наших школьников. Это творческая коллаборация образования и культуры. Дети побывают в интересных местах, получат новые впечатления и знания, а затем выполнят задания, которые подготовили организаторы. Будет очень интересно", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230411/park-1864406273.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов