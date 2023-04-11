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Минобороны Молдавии предупредило о фальшивых приказах о призыве
Минобороны Молдавии предупредило о фальшивых приказах о призыве - РИА Новости, 11.04.2023
Минобороны Молдавии предупредило о фальшивых приказах о призыве
Распространяемые в Молдавии посредством СМС приказы о призыве на военную службу являются фальшивкой, сообщило министерство обороны страны. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:54
2023-04-11T16:54
2023-04-11T16:54
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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Распространяемые в Молдавии посредством СМС приказы о призыве на военную службу являются фальшивкой, сообщило министерство обороны страны. "Новый фейк, распространяемый посредством СМС. Национальная армия никогда не рассылает приказы о призыве по СМС. Если вы получили такое сообщение, то это либо неудачная шутка, либо намеренная кампания по дезинформации", - пояснили в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Ранее граждане республики информировали военное ведомство о получении ложных приказов, в которых с помощью СМС сообщалось о вызове в Страшенский территориальный военный центр. "Минобороны напоминает, что приказы о вызове на учения с резервистами отдаются лично представителями территориальных военных центров, мэрий или через экономических агентов по месту работы. Приказы о вызовах отправляются только на бумаге и никогда - по СМС", - подчеркнули в молдавском минобороны. В понедельник министерство сообщило о начале первых в этом году сборов резервистов. Будут организованы четыре раунда сборов - в апреле, мае, июне и сентябре.
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в мире, молдавия
Минобороны Молдавии предупредило о фальшивых приказах о призыве
Минобороны Молдавии предупредило о фальшивых приказах о призыве, распространяемых по СМС
КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости.
Распространяемые в Молдавии посредством СМС приказы о призыве на военную службу являются фальшивкой, сообщило министерство
обороны страны.
"Новый фейк, распространяемый посредством СМС. Национальная армия никогда не рассылает приказы о призыве по СМС. Если вы получили такое сообщение, то это либо неудачная шутка, либо намеренная кампания по дезинформации", - пояснили в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ранее граждане республики информировали военное ведомство о получении ложных приказов, в которых с помощью СМС сообщалось о вызове в Страшенский территориальный военный центр.
"Минобороны напоминает, что приказы о вызове на учения с резервистами отдаются лично представителями территориальных военных центров, мэрий или через экономических агентов по месту работы. Приказы о вызовах отправляются только на бумаге и никогда - по СМС", - подчеркнули в молдавском минобороны.
В понедельник министерство сообщило о начале первых в этом году сборов резервистов. Будут организованы четыре раунда сборов - в апреле, мае, июне и сентябре.
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