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Минобороны Молдавии предупредило о фальшивых приказах о призыве - РИА Новости, 11.04.2023
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16:54 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/prizyv-1864560558.html
Минобороны Молдавии предупредило о фальшивых приказах о призыве
Минобороны Молдавии предупредило о фальшивых приказах о призыве - РИА Новости, 11.04.2023
Минобороны Молдавии предупредило о фальшивых приказах о призыве
Распространяемые в Молдавии посредством СМС приказы о призыве на военную службу являются фальшивкой, сообщило министерство обороны страны. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:54
2023-04-11T16:54
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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Распространяемые в Молдавии посредством СМС приказы о призыве на военную службу являются фальшивкой, сообщило министерство обороны страны. "Новый фейк, распространяемый посредством СМС. Национальная армия никогда не рассылает приказы о призыве по СМС. Если вы получили такое сообщение, то это либо неудачная шутка, либо намеренная кампания по дезинформации", - пояснили в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Ранее граждане республики информировали военное ведомство о получении ложных приказов, в которых с помощью СМС сообщалось о вызове в Страшенский территориальный военный центр. "Минобороны напоминает, что приказы о вызове на учения с резервистами отдаются лично представителями территориальных военных центров, мэрий или через экономических агентов по месту работы. Приказы о вызовах отправляются только на бумаге и никогда - по СМС", - подчеркнули в молдавском минобороны. В понедельник министерство сообщило о начале первых в этом году сборов резервистов. Будут организованы четыре раунда сборов - в апреле, мае, июне и сентябре.
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Минобороны Молдавии предупредило о фальшивых приказах о призыве

Минобороны Молдавии предупредило о фальшивых приказах о призыве, распространяемых по СМС

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Распространяемые в Молдавии посредством СМС приказы о призыве на военную службу являются фальшивкой, сообщило министерство обороны страны.
"Новый фейк, распространяемый посредством СМС. Национальная армия никогда не рассылает приказы о призыве по СМС. Если вы получили такое сообщение, то это либо неудачная шутка, либо намеренная кампания по дезинформации", - пояснили в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ранее граждане республики информировали военное ведомство о получении ложных приказов, в которых с помощью СМС сообщалось о вызове в Страшенский территориальный военный центр.
"Минобороны напоминает, что приказы о вызове на учения с резервистами отдаются лично представителями территориальных военных центров, мэрий или через экономических агентов по месту работы. Приказы о вызовах отправляются только на бумаге и никогда - по СМС", - подчеркнули в молдавском минобороны.
В понедельник министерство сообщило о начале первых в этом году сборов резервистов. Будут организованы четыре раунда сборов - в апреле, мае, июне и сентябре.
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