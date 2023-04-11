https://ria.ru/20230411/prestupleniya-1864430767.html

В России за год предотвратили 118 террористических преступлений

В России за год предотвратили 118 террористических преступлений - РИА Новости, 11.04.2023

В России за год предотвратили 118 террористических преступлений

С февраля 2022 года в РФ предотвратили 118 террористических преступлений, исполнителями которых выступали молодые люди, в том числе подростки, говорится в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:32

2023-04-11T11:32

2023-04-11T11:45

россия

национальный антитеррористический комитет рф

безопасность

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. С февраля 2022 года в РФ предотвратили 118 террористических преступлений, исполнителями которых выступали молодые люди, в том числе подростки, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников провел заседание комитета, в ходе которого были выработаны меры по совершенствованию профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде."С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние", - говорится в сообщении.К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

https://ria.ru/20230411/gosizmena-1864412789.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность