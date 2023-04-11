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В России за год предотвратили 118 террористических преступлений - РИА Новости, 11.04.2023
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11:32 11.04.2023 (обновлено: 11:45 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/prestupleniya-1864430767.html
В России за год предотвратили 118 террористических преступлений
В России за год предотвратили 118 террористических преступлений - РИА Новости, 11.04.2023
В России за год предотвратили 118 террористических преступлений
С февраля 2022 года в РФ предотвратили 118 террористических преступлений, исполнителями которых выступали молодые люди, в том числе подростки, говорится в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:32
2023-04-11T11:45
россия
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. С февраля 2022 года в РФ предотвратили 118 террористических преступлений, исполнителями которых выступали молодые люди, в том числе подростки, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников провел заседание комитета, в ходе которого были выработаны меры по совершенствованию профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде."С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние", - говорится в сообщении.К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность
В России за год предотвратили 118 террористических преступлений

НАК: в России с февраля 2022 года предотвратили 118 террористических преступлений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. С февраля 2022 года в РФ предотвратили 118 террористических преступлений, исполнителями которых выступали молодые люди, в том числе подростки, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.
Отмечается, что во вторник председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников провел заседание комитета, в ходе которого были выработаны меры по совершенствованию профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде.
"С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
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