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Украинские СМИ сообщили о пожаре в здании тюрьмы в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о пожаре в здании тюрьмы в Днепропетровске - РИА Новости, 11.04.2023
Украинские СМИ сообщили о пожаре в здании тюрьмы в Днепропетровске
Здание тюрьмы загорелось в Днепропетровске на Украине, сообщает во вторник издание "Страна". РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T19:44
2023-04-11T19:44
2023-04-11T19:47
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Здание тюрьмы загорелось в Днепропетровске на Украине, сообщает во вторник издание "Страна". "В Днепре горит здание тюрьмы в жилом массиве "Западный", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Издание также опубликовало видео пожара. Голос за кадром сообщает, что речь идет о территории 89-й колонии. На данный момент другие подробности не уточняются, официальной информации от властей также не приводится.
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в мире, днепропетровск, украина, днепр (город)
В мире, Днепропетровск, Украина, Днепр (город)
Украинские СМИ сообщили о пожаре в здании тюрьмы в Днепропетровске
Страна.ua: в Днепропетровске загорелось здание тюрьмы