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В Челябинской области введут особый противопожарный режим - РИА Новости, 11.04.2023
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16:52 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/pozhar-1864560022.html
В Челябинской области введут особый противопожарный режим
В Челябинской области введут особый противопожарный режим - РИА Новости, 11.04.2023
В Челябинской области введут особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим вводится на территории Челябинской области с 12 апреля, сообщает во вторник региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:52
2023-04-11T16:52
происшествия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Особый противопожарный режим вводится на территории Челябинской области с 12 апреля, сообщает во вторник региональный главк МЧС. Уточняется, что во время режима запрещено разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание ТБО и мусора. Нарушение введенных ограничений влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 800 тысяч рублей. По данным МЧС, 12-13 апреля в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность, прогнозируется возникновение 5-10 новых очагов лесных пожаров. Только за 9 апреля было потушено 106 ландшафтных пожаров на общей площади в 100 гектаров, 10 апреля в ведомство поступило 95 сообщений о загорании мусора и сухой растительности в регионе.
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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинской области введут особый противопожарный режим

В Челябинской области с 12 апреля вводят особый противопожарный режим

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Особый противопожарный режим вводится на территории Челябинской области с 12 апреля, сообщает во вторник региональный главк МЧС.
«
"Постановлением правительства Челябинской области с 12 апреля на всей территории региона вводится особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во время режима запрещено разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание ТБО и мусора. Нарушение введенных ограничений влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 800 тысяч рублей.
По данным МЧС, 12-13 апреля в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность, прогнозируется возникновение 5-10 новых очагов лесных пожаров. Только за 9 апреля было потушено 106 ландшафтных пожаров на общей площади в 100 гектаров, 10 апреля в ведомство поступило 95 сообщений о загорании мусора и сухой растительности в регионе.
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