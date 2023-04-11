https://ria.ru/20230411/pozhar-1864560022.html
В Челябинской области введут особый противопожарный режим
В Челябинской области введут особый противопожарный режим - РИА Новости, 11.04.2023
В Челябинской области введут особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим вводится на территории Челябинской области с 12 апреля, сообщает во вторник региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:52
2023-04-11T16:52
2023-04-11T16:52
происшествия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Особый противопожарный режим вводится на территории Челябинской области с 12 апреля, сообщает во вторник региональный главк МЧС. Уточняется, что во время режима запрещено разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание ТБО и мусора. Нарушение введенных ограничений влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 800 тысяч рублей. По данным МЧС, 12-13 апреля в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность, прогнозируется возникновение 5-10 новых очагов лесных пожаров. Только за 9 апреля было потушено 106 ландшафтных пожаров на общей площади в 100 гектаров, 10 апреля в ведомство поступило 95 сообщений о загорании мусора и сухой растительности в регионе.
https://ria.ru/20230411/podmoskove-1864407369.html
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинской области введут особый противопожарный режим
В Челябинской области с 12 апреля вводят особый противопожарный режим