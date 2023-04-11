https://ria.ru/20230411/pozhar-1864375699.html

В Бурятии при пожаре в доме спасли девять человек

В Бурятии при пожаре в доме спасли девять человек - РИА Новости, 11.04.2023

В Бурятии при пожаре в доме спасли девять человек

Пожарные спасли девять человек, среди них четверо детей, при возгорании в многоквартирном доме в столице Бурятии городе Улан-Удэ, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T06:13

2023-04-11T06:13

2023-04-11T06:13

улан-удэ

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 11 апр – РИА Новости. Пожарные спасли девять человек, среди них четверо детей, при возгорании в многоквартирном доме в столице Бурятии городе Улан-Удэ, сообщили в ГУ МЧС по региону. По информации ведомства, о загорании в квартире по улице Буйко в Улан-Удэ стало известно в ночь на вторник. Прибывший расчет обнаружил загорание в нежилой квартире на первом этаже. Из окон второго этажа люди просили о помощи. "Личным составом пожарно-спасательной части №2 по штурмовой лестнице спасены четверо взрослых и четверо детей со второго этажа дома. С использованием спасательного устройства по лестничному маршу эвакуирован один человек", - цитирует пресс-служба слова начальника дежурной смены службы пожаротушения ФПС ГПС ГУ МЧС России по республике Бурятия Владислава Буянова. В ведомстве отметили, что пожар полностью ликвидирован в течение сорока минут. На первом этаже в квартире поврежден пол на площади 10 квадратных метров, закопчены стены на площади 25 квадратных метров. Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Виновники и обстоятельства устанавливаются. Всего к тушению привлекались 23 человека личного состава и шесть единиц техники, в том числе четыре звена газодымозащитной службы.

https://ria.ru/20230410/pozhar-1864285709.html

улан-удэ

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улан-удэ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия