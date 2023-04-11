https://ria.ru/20230411/povestka-1864463462.html

Госдума рассмотрит законопроект о едином реестре военнообязанных

Госдума рассмотрит законопроект о едином реестре военнообязанных - РИА Новости, 11.04.2023

Госдума рассмотрит законопроект о едином реестре военнообязанных

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:51

2023-04-11T12:51

2023-04-11T14:20

россия

госдума рф

политика

общество

армия

андрей картаполов

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки.Новые поправки не исключат традиционные способы вручения повесток военнообязанным, электронные смогут дублировать их, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Этот самый единый реестр воинского учета позволит формировать и электронные повестки. Способы оповещения военнообязанных, которые у нас являются традиционными, (останутся – ред.)… и это все может теперь быть продублировано электронной повесткой", - заявил Картаполов в эфире "Соловьев Live".Повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного, сообщил депутат.Повестку предлагается считать врученной по истечение 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается врученной другими способами, соответствующая поправка размещена в таблице поправок, которая имеется в распоряжении РИА Новости. Согласно поправкам, россиянам, подлежащим призыву и получившим повестки, будет запрещено покидать территорию страны до явки в военкомат.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, политика, общество, армия, андрей картаполов