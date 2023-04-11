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В ГД рассказали, с какого момента электронная повестка считается полученной - РИА Новости, 11.04.2023
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11:13 11.04.2023 (обновлено: 12:23 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/povestka-1864423146.html
В ГД рассказали, с какого момента электронная повестка считается полученной
В ГД рассказали, с какого момента электронная повестка считается полученной - РИА Новости, 11.04.2023
В ГД рассказали, с какого момента электронная повестка считается полученной
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия 24" разъяснил порядок вручения военнослужащим электронных повесток. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:13
2023-04-11T12:23
госдума рф
безопасность
андрей картаполов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия 24" разъяснил порядок вручения военнослужащим электронных повесток."Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного", — сказал он.Парламентарий пояснил, что электронные повестки будут дублировать традиционные способы оповещения — вручение бумажных повесток под роспись или через работодателя. Кроме того, военнослужащие смогут получать их в многофункциональных центрах.Введение электронных повесток предусматривается законопроектом о создании единого реестра военнообязанных, который сегодня будет рассматриваться на пленарном заседании Госдумы. Согласно документу, военнослужащие, получившие повестки, будут обязаны в течение двух недель сообщить об этом лично в военкомат. Те, кто подлежит призыву и не получил повестку, должны будут явиться в военкомат для сверки данных воинского учета. На это им также отводится две недели со дня начала следующего призывного периода. Для уклонистов предусматривается наказание.
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госдума рф, безопасность, андрей картаполов, вооруженные силы рф
Госдума РФ, Безопасность, Андрей Картаполов, Вооруженные силы РФ
В ГД рассказали, с какого момента электронная повестка считается полученной

Картаполов: электронная повестка будет считаться полученной с момента размещения

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата Краснодара демонстрирует повестку о явке в военкомат
Сотрудница военного комиссариата Краснодара демонстрирует повестку о явке в военкомат - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудница военного комиссариата Краснодара демонстрирует повестку о явке в военкомат. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия 24" разъяснил порядок вручения военнослужащим электронных повесток.
"Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного", — сказал он.
Парламентарий пояснил, что электронные повестки будут дублировать традиционные способы оповещения — вручение бумажных повесток под роспись или через работодателя. Кроме того, военнослужащие смогут получать их в многофункциональных центрах.
Введение электронных повесток предусматривается законопроектом о создании единого реестра военнообязанных, который сегодня будет рассматриваться на пленарном заседании Госдумы. Согласно документу, военнослужащие, получившие повестки, будут обязаны в течение двух недель сообщить об этом лично в военкомат. Те, кто подлежит призыву и не получил повестку, должны будут явиться в военкомат для сверки данных воинского учета. На это им также отводится две недели со дня начала следующего призывного периода. Для уклонистов предусматривается наказание.
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Госдума РФБезопасностьАндрей КартаполовВооруженные силы РФ
 
 
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