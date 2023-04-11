https://ria.ru/20230411/povestka-1864423146.html
В ГД рассказали, с какого момента электронная повестка считается полученной
В ГД рассказали, с какого момента электронная повестка считается полученной - РИА Новости, 11.04.2023
В ГД рассказали, с какого момента электронная повестка считается полученной
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия 24" разъяснил порядок вручения военнослужащим электронных повесток. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:13
2023-04-11T11:13
2023-04-11T12:23
госдума рф
безопасность
андрей картаполов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия 24" разъяснил порядок вручения военнослужащим электронных повесток."Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного", — сказал он.Парламентарий пояснил, что электронные повестки будут дублировать традиционные способы оповещения — вручение бумажных повесток под роспись или через работодателя. Кроме того, военнослужащие смогут получать их в многофункциональных центрах.Введение электронных повесток предусматривается законопроектом о создании единого реестра военнообязанных, который сегодня будет рассматриваться на пленарном заседании Госдумы. Согласно документу, военнослужащие, получившие повестки, будут обязаны в течение двух недель сообщить об этом лично в военкомат. Те, кто подлежит призыву и не получил повестку, должны будут явиться в военкомат для сверки данных воинского учета. На это им также отводится две недели со дня начала следующего призывного периода. Для уклонистов предусматривается наказание.
https://ria.ru/20230410/uchet-1864335417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, безопасность, андрей картаполов, вооруженные силы рф
Госдума РФ, Безопасность, Андрей Картаполов, Вооруженные силы РФ
В ГД рассказали, с какого момента электронная повестка считается полученной
Картаполов: электронная повестка будет считаться полученной с момента размещения
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия 24"
разъяснил порядок вручения военнослужащим электронных повесток.
"Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного", — сказал он.
Парламентарий пояснил, что электронные повестки будут дублировать традиционные способы оповещения — вручение бумажных повесток под роспись или через работодателя. Кроме того, военнослужащие смогут получать их в многофункциональных центрах.
Введение электронных повесток предусматривается законопроектом о создании единого реестра военнообязанных, который сегодня будет рассматриваться на пленарном заседании Госдумы. Согласно документу, военнослужащие, получившие повестки, будут обязаны в течение двух недель сообщить об этом лично в военкомат. Те, кто подлежит призыву и не получил повестку, должны будут явиться в военкомат для сверки данных воинского учета. На это им также отводится две недели со дня начала следующего призывного периода. Для уклонистов предусматривается наказание.
В Госдуме анонсировали введение обеспечительных мер для уклонистов