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Жительница Новгородской области отдала в зону проведения спецоперации "УАЗ"

Жительница Новгородской области отдала в зону проведения спецоперации "УАЗ" - РИА Новости, 06.05.2023

Жительница Новгородской области отдала в зону проведения спецоперации "УАЗ"

Жительница Окуловского района Новгородской области передала свой "УАЗ" в зону проведения специальной военной операции, сообщил штаб регионального отделения... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-11T16:59

2023-04-11T16:59

2023-05-06T09:05

специальная военная операция на украине

надежные люди

новгородская область

окуловский район

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 апр – РИА Новости. Жительница Окуловского района Новгородской области передала свой "УАЗ" в зону проведения специальной военной операции, сообщил штаб регионального отделения Народного фронта. Как уточнили в ОНФ, решение отправить автомобиль "за ленточку" для дачницы из деревни Котово не было случайным. Елена Веселкова с первых дней спецоперации поддерживает бойцов: переводит деньги на региональный счет проекта "Народный фронт. Всё для победы!", помогает собирать вещи для военнослужащих. Свой "УАЗик" она решила передать туда, где он нужнее. Как заверили в ОНФ, машина в отличном состоянии: движок, кузов, все комплектующие. Техобслуживание уже прошла. Уже на следующей неделе "УАЗ" из Окуловского района отправится в зону СВО.

новгородская область

окуловский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

надежные люди, новгородская область, окуловский район