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Жительница Новгородской области отдала в зону проведения спецоперации "УАЗ" - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:59 11.04.2023 (обновлено: 09:05 06.05.2023)
https://ria.ru/20230411/pomosch-1870109581.html
Жительница Новгородской области отдала в зону проведения спецоперации "УАЗ"
Жительница Новгородской области отдала в зону проведения спецоперации "УАЗ" - РИА Новости, 06.05.2023
Жительница Новгородской области отдала в зону проведения спецоперации "УАЗ"
Жительница Окуловского района Новгородской области передала свой "УАЗ" в зону проведения специальной военной операции, сообщил штаб регионального отделения... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-11T16:59
2023-05-06T09:05
специальная военная операция на украине
надежные люди
новгородская область
окуловский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 апр – РИА Новости. Жительница Окуловского района Новгородской области передала свой "УАЗ" в зону проведения специальной военной операции, сообщил штаб регионального отделения Народного фронта. Как уточнили в ОНФ, решение отправить автомобиль "за ленточку" для дачницы из деревни Котово не было случайным. Елена Веселкова с первых дней спецоперации поддерживает бойцов: переводит деньги на региональный счет проекта "Народный фронт. Всё для победы!", помогает собирать вещи для военнослужащих. Свой "УАЗик" она решила передать туда, где он нужнее. Как заверили в ОНФ, машина в отличном состоянии: движок, кузов, все комплектующие. Техобслуживание уже прошла. Уже на следующей неделе "УАЗ" из Окуловского района отправится в зону СВО.
новгородская область
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надежные люди, новгородская область, окуловский район
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Новгородская область, Окуловский район
Жительница Новгородской области отдала в зону проведения спецоперации "УАЗ"

Жительница Новгородской области Елена Веселкова отдала в зону проведения СВО свой "УАЗик"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне спецоперации
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 апр – РИА Новости. Жительница Окуловского района Новгородской области передала свой "УАЗ" в зону проведения специальной военной операции, сообщил штаб регионального отделения Народного фронта.
Как уточнили в ОНФ, решение отправить автомобиль "за ленточку" для дачницы из деревни Котово не было случайным. Елена Веселкова с первых дней спецоперации поддерживает бойцов: переводит деньги на региональный счет проекта "Народный фронт. Всё для победы!", помогает собирать вещи для военнослужащих. Свой "УАЗик" она решила передать туда, где он нужнее.
«
"Думаю, чего он будет у меня стоять? Нисколько не сомневалась. Так хочется помочь всем ребяткам. Так хочется приблизить победу, чтобы все это скорее закончилось", – призналась Веселкова.
Как заверили в ОНФ, машина в отличном состоянии: движок, кузов, все комплектующие. Техобслуживание уже прошла. Уже на следующей неделе "УАЗ" из Окуловского района отправится в зону СВО.
 
Специальная военная операция на УкраинеНадежные людиНовгородская областьОкуловский район
 
 
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