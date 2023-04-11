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Жительница Новгородской области отдала в зону проведения спецоперации "УАЗ"
Жительница Новгородской области отдала в зону проведения спецоперации "УАЗ" - РИА Новости, 06.05.2023
Жительница Новгородской области отдала в зону проведения спецоперации "УАЗ"
Жительница Окуловского района Новгородской области передала свой "УАЗ" в зону проведения специальной военной операции, сообщил штаб регионального отделения... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-11T16:59
2023-04-11T16:59
2023-05-06T09:05
специальная военная операция на украине
надежные люди
новгородская область
окуловский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 апр – РИА Новости. Жительница Окуловского района Новгородской области передала свой "УАЗ" в зону проведения специальной военной операции, сообщил штаб регионального отделения Народного фронта. Как уточнили в ОНФ, решение отправить автомобиль "за ленточку" для дачницы из деревни Котово не было случайным. Елена Веселкова с первых дней спецоперации поддерживает бойцов: переводит деньги на региональный счет проекта "Народный фронт. Всё для победы!", помогает собирать вещи для военнослужащих. Свой "УАЗик" она решила передать туда, где он нужнее. Как заверили в ОНФ, машина в отличном состоянии: движок, кузов, все комплектующие. Техобслуживание уже прошла. Уже на следующей неделе "УАЗ" из Окуловского района отправится в зону СВО.
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежные люди, новгородская область, окуловский район
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Новгородская область, Окуловский район
Жительница Новгородской области отдала в зону проведения спецоперации "УАЗ"
Жительница Новгородской области Елена Веселкова отдала в зону проведения СВО свой "УАЗик"
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 апр – РИА Новости. Жительница Окуловского района Новгородской области передала свой "УАЗ" в зону проведения специальной военной операции, сообщил штаб регионального отделения Народного фронта.
Как уточнили в ОНФ, решение отправить автомобиль "за ленточку" для дачницы из деревни Котово не было случайным. Елена Веселкова с первых дней спецоперации поддерживает бойцов: переводит деньги на региональный счет проекта "Народный фронт. Всё для победы!", помогает собирать вещи для военнослужащих. Свой "УАЗик" она решила передать туда, где он нужнее.
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"Думаю, чего он будет у меня стоять? Нисколько не сомневалась. Так хочется помочь всем ребяткам. Так хочется приблизить победу, чтобы все это скорее закончилось", – призналась Веселкова.
Как заверили в ОНФ, машина в отличном состоянии: движок, кузов, все комплектующие. Техобслуживание уже прошла. Уже на следующей неделе "УАЗ" из Окуловского района отправится в зону СВО.