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Студенты передали в зону СВО созданные на 3D-принтерах медицинские изделия
Студенты передали в зону СВО созданные на 3D-принтерах медицинские изделия - РИА Новости, 06.05.2023
Студенты передали в зону СВО созданные на 3D-принтерах медицинские изделия
Студенты Астраханского колледжа вычислительной техники (АКВТ) отправили в зону спецоперации медицинские изделия, созданные ими на 3D-принтерах, сообщает... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-11T18:44
2023-04-11T18:44
2023-05-06T08:57
специальная военная операция на украине
надежные люди
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апр - РИА Новости. Студенты Астраханского колледжа вычислительной техники (АКВТ) отправили в зону спецоперации медицинские изделия, созданные ими на 3D-принтерах, сообщает администрация губернатора региона. Ампульницы представляют собой конструкцию, которая обеспечивает надежную защиту медикаментов от влаги, грязи и других внешних факторов. Кроме того, корпус приспособления противоударный, компактный и дает возможность мгновенного доступа к средствам первой медицинской помощи. Жгут-турникет позволяет за короткое время остановить кровотечение путем сдавливания вен. Проекты ампульниц и жгутов создавались с участием военных медиков. Именно от них ребята получают обратную связь и информацию, что и в каком количестве необходимо изготовить.
https://ria.ru/20221103/aptechki-1829001776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежные люди, астраханская область
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Астраханская область
Студенты передали в зону СВО созданные на 3D-принтерах медицинские изделия
Астраханские студенты передали в зону СВО созданные на 3D-принтерах медицинские изделия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апр - РИА Новости. Студенты Астраханского колледжа вычислительной техники (АКВТ) отправили в зону спецоперации медицинские изделия, созданные ими на 3D-принтерах, сообщает администрация губернатора региона.
«
"В рамках общероссийской акции "МЫВМЕСТЕ" преподаватели и обучающиеся АКВТ передали в пункты сбора гуманитарной помощи кровоостанавливающие жгуты-турникеты и ампульницы. Их создают студенты первого курса на 3D-принтерах", - говорится в сообщении.
Ампульницы представляют собой конструкцию, которая обеспечивает надежную защиту медикаментов от влаги, грязи и других внешних факторов. Кроме того, корпус приспособления противоударный, компактный и дает возможность мгновенного доступа к средствам первой медицинской помощи.
Жгут-турникет позволяет за короткое время остановить кровотечение путем сдавливания вен. Проекты ампульниц и жгутов создавались с участием военных медиков. Именно от них ребята получают обратную связь и информацию, что и в каком количестве необходимо изготовить.
«
"Помощь военнослужащим - это коллективная работа волонтеров со всей России. Инициативная молодежь объединяется с целью поддержки участников специальной военной операции на территории Украины", - отметили в администрации губернатора.
Астраханский медуниверситет передал аптечки для мобилизованных