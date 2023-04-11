https://ria.ru/20230411/pomosch-1870108441.html

Студенты передали в зону СВО созданные на 3D-принтерах медицинские изделия

Студенты передали в зону СВО созданные на 3D-принтерах медицинские изделия - РИА Новости, 06.05.2023

Студенты передали в зону СВО созданные на 3D-принтерах медицинские изделия

Студенты Астраханского колледжа вычислительной техники (АКВТ) отправили в зону спецоперации медицинские изделия, созданные ими на 3D-принтерах, сообщает... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-11T18:44

2023-04-11T18:44

2023-05-06T08:57

специальная военная операция на украине

надежные люди

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апр - РИА Новости. Студенты Астраханского колледжа вычислительной техники (АКВТ) отправили в зону спецоперации медицинские изделия, созданные ими на 3D-принтерах, сообщает администрация губернатора региона. Ампульницы представляют собой конструкцию, которая обеспечивает надежную защиту медикаментов от влаги, грязи и других внешних факторов. Кроме того, корпус приспособления противоударный, компактный и дает возможность мгновенного доступа к средствам первой медицинской помощи. Жгут-турникет позволяет за короткое время остановить кровотечение путем сдавливания вен. Проекты ампульниц и жгутов создавались с участием военных медиков. Именно от них ребята получают обратную связь и информацию, что и в каком количестве необходимо изготовить.

https://ria.ru/20221103/aptechki-1829001776.html

астраханская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

надежные люди, астраханская область