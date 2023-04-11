https://ria.ru/20230411/pogoda-1864381658.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 11.04.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди в утренние часы и до плюс 17 градусов ожидают жителей Москвы во вторник, который может стать самым теплым... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T08:20

2023-04-11T08:20

2023-04-11T08:20

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди в утренние часы и до плюс 17 градусов ожидают жителей Москвы во вторник, который может стать самым теплым днем с начала года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что во вторник в начале дня на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние малоактивный атмосферный фронт, потом скажется воздействие гребня антициклона. Синоптик добавил, что ветер будет дуть южный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230409/paskha-1864091355.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"