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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 11.04.2023
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08:20 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/pogoda-1864381658.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 11.04.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди в утренние часы и до плюс 17 градусов ожидают жителей Москвы во вторник, который может стать самым теплым... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T08:20
2023-04-11T08:20
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди в утренние часы и до плюс 17 градусов ожидают жителей Москвы во вторник, который может стать самым теплым днем с начала года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что во вторник в начале дня на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние малоактивный атмосферный фронт, потом скажется воздействие гребня антициклона. Синоптик добавил, что ветер будет дуть южный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус пообещал москвичам кратковременные дожди и до 17 градусов тепла во вторник

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетительница в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"
Посетительница в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетительница в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди в утренние часы и до плюс 17 градусов ожидают жителей Москвы во вторник, который может стать самым теплым днем с начала года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что во вторник в начале дня на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние малоактивный атмосферный фронт, потом скажется воздействие гребня антициклона.
«
"Облачная с прояснениями погода, в утренние часы местами кратковременные дожди. Плюс 15-17 в столице, плюс 13-18 будет в районах Московской области. С такими температурными показателями сегодняшний день может стать самым теплым с начала года", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть южный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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