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Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2023
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Новости Подмосковья
 
16:03 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/podmoskove-1864542768.html
Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Подмосковье
Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2023
Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Подмосковье
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий – 2023, который продлится до конца апреля,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:03
2023-04-11T16:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий – 2023, который продлится до конца апреля, стартовал в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.По словам вице-губернатора Московской области Ирина Каклюгиной, которые приводятся в сообщении, в соревнованиях примут участие свыше тысячи студентов и 850 школьников Подмосковья. Соревнования будут проходить на 53 площадках по 232 профессиональным компетенциям."Победители регионального чемпионата будут отстаивать честь Московской области на отборочных соревнованиях к Национальному Чемпионату высоких технологий, который состоится в сентябре, а также лучшие из лучших представят нашу область на Национальном Чемпионате по профессиональному мастерству "Профессионалы", который пройдет в ноябре", - добавили в пресс-службе ведомства.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Подмосковье

© Фото предоставлено пресс-службой министерства образования Московской областиРегиональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Подмосковье
Региональный этап чемпионата Профессионалы стартовал в Подмосковье
© Фото предоставлено пресс-службой министерства образования Московской области
Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий – 2023, который продлится до конца апреля, стартовал в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
По словам вице-губернатора Московской области Ирина Каклюгиной, которые приводятся в сообщении, в соревнованиях примут участие свыше тысячи студентов и 850 школьников Подмосковья. Соревнования будут проходить на 53 площадках по 232 профессиональным компетенциям.
Склад для хранения товаров повседневного пользования построят в Ленинском городском округе Московской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Вчера, 11:59
"Победители регионального чемпионата будут отстаивать честь Московской области на отборочных соревнованиях к Национальному Чемпионату высоких технологий, который состоится в сентябре, а также лучшие из лучших представят нашу область на Национальном Чемпионате по профессиональному мастерству "Профессионалы", который пройдет в ноябре", - добавили в пресс-службе ведомства.
 
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