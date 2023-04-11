https://ria.ru/20230411/podmoskove-1864542768.html

Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Подмосковье

Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2023

Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Подмосковье

Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий – 2023, который продлится до конца апреля,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:03

2023-04-11T16:03

2023-04-11T16:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий – 2023, который продлится до конца апреля, стартовал в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.По словам вице-губернатора Московской области Ирина Каклюгиной, которые приводятся в сообщении, в соревнованиях примут участие свыше тысячи студентов и 850 школьников Подмосковья. Соревнования будут проходить на 53 площадках по 232 профессиональным компетенциям."Победители регионального чемпионата будут отстаивать честь Московской области на отборочных соревнованиях к Национальному Чемпионату высоких технологий, который состоится в сентябре, а также лучшие из лучших представят нашу область на Национальном Чемпионате по профессиональному мастерству "Профессионалы", который пройдет в ноябре", - добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230411/podmoskove-1864440012.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)