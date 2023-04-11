https://ria.ru/20230411/podmoskove-1864440012.html

Склад для хранения товаров повседневного пользования построят в Подмосковье

Склад для хранения товаров повседневного пользования построят в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2023

Склад для хранения товаров повседневного пользования построят в Подмосковье

Склад для хранения товаров повседневного пользования построят в Ленинском городском округе Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищной... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:59

2023-04-11T11:59

2023-04-11T11:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Склад для хранения товаров повседневного пользования построят в Ленинском городском округе Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.Инвестиции в строительство склада площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров составят 60 миллионов рублей. Помещение расположится на территории индустриального парка "Технопарк М4". Технический заказчик и генеральный проектировщик проекта - ООО "Петров девелопмент"."Территория технопарка является одной из самых востребованных на юге Московской области в части размещения складских и производственных зданий благодаря удобной транспортной развязке. Срок строительства займет полгода", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230411/podmoskove-1864425309.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)