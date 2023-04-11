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Объемы производства кофе нарастят на предприятии в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2023
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Новости Подмосковья
 
11:23 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/podmoskove-1864425309.html
Объемы производства кофе нарастят на предприятии в Подмосковье
Объемы производства кофе нарастят на предприятии в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2023
Объемы производства кофе нарастят на предприятии в Подмосковье
Компания по производству и обжарке кофе "СТМ Групп" в три раза нарастит объемы производства на предприятии в поселке городского типа Молодежный Московской... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:23
2023-04-11T11:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Компания по производству и обжарке кофе "СТМ Групп" в три раза нарастит объемы производства на предприятии в поселке городского типа Молодежный Московской области, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Для увеличения объемов производства компания закупила новое оборудование, которое позволит увеличить мощности предприятия и производить свыше 7 тонн кофе за смену. Объем инвестиций в проект составил 1 миллион долларов", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.Компания "СТМ ГРУПП" обжаривает более 20 наименований кофе из шести стран мира. Продукция реализуется в крупных торговых сетях региона и на интернет-площадках.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Объемы производства кофе нарастят на предприятии в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОбжаренные кофейные зерна
Обжаренные кофейные зерна - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Обжаренные кофейные зерна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Компания по производству и обжарке кофе "СТМ Групп" в три раза нарастит объемы производства на предприятии в поселке городского типа Молодежный Московской области, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Для увеличения объемов производства компания закупила новое оборудование, которое позволит увеличить мощности предприятия и производить свыше 7 тонн кофе за смену. Объем инвестиций в проект составил 1 миллион долларов", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.
Коттеджный поселок в Московской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Власти Подмосковья намерены стимулировать крупные проекты ИЖС
10 апреля, 18:07
Компания "СТМ ГРУПП" обжаривает более 20 наименований кофе из шести стран мира. Продукция реализуется в крупных торговых сетях региона и на интернет-площадках.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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