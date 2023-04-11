https://ria.ru/20230411/podmoskove-1864425309.html

Объемы производства кофе нарастят на предприятии в Подмосковье

Объемы производства кофе нарастят на предприятии в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2023

Объемы производства кофе нарастят на предприятии в Подмосковье

Компания по производству и обжарке кофе "СТМ Групп" в три раза нарастит объемы производства на предприятии в поселке городского типа Молодежный Московской... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:23

2023-04-11T11:23

2023-04-11T11:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766281622_0:0:3368:1896_1920x0_80_0_0_7f425d7321d8300811048f0332be3083.jpg

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Компания по производству и обжарке кофе "СТМ Групп" в три раза нарастит объемы производства на предприятии в поселке городского типа Молодежный Московской области, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Для увеличения объемов производства компания закупила новое оборудование, которое позволит увеличить мощности предприятия и производить свыше 7 тонн кофе за смену. Объем инвестиций в проект составил 1 миллион долларов", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.Компания "СТМ ГРУПП" обжаривает более 20 наименований кофе из шести стран мира. Продукция реализуется в крупных торговых сетях региона и на интернет-площадках.

https://realty.ria.ru/20230410/izhs-1864319008.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов