https://ria.ru/20230411/podmoskove-1864425309.html
Объемы производства кофе нарастят на предприятии в Подмосковье
Объемы производства кофе нарастят на предприятии в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2023
Объемы производства кофе нарастят на предприятии в Подмосковье
Компания по производству и обжарке кофе "СТМ Групп" в три раза нарастит объемы производства на предприятии в поселке городского типа Молодежный Московской... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:23
2023-04-11T11:23
2023-04-11T11:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Компания по производству и обжарке кофе "СТМ Групп" в три раза нарастит объемы производства на предприятии в поселке городского типа Молодежный Московской области, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Для увеличения объемов производства компания закупила новое оборудование, которое позволит увеличить мощности предприятия и производить свыше 7 тонн кофе за смену. Объем инвестиций в проект составил 1 миллион долларов", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.Компания "СТМ ГРУПП" обжаривает более 20 наименований кофе из шести стран мира. Продукция реализуется в крупных торговых сетях региона и на интернет-площадках.
https://realty.ria.ru/20230410/izhs-1864319008.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов