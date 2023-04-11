https://ria.ru/20230411/podmoskove-1864407369.html

В Подмосковье объявлено о третьем классе пожароопасности в лесах

В Подмосковье объявлено о третьем классе пожароопасности в лесах - РИА Новости, 11.04.2023

В Подмосковье объявлено о третьем классе пожароопасности в лесах

Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о третьем классе пожароопасности на территории региона во вторник, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:26

2023-04-11T10:26

2023-04-11T10:26

новости подмосковья

природные пожары в россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о третьем классе пожароопасности на территории региона во вторник, сообщила пресс-служба ведомства."11 апреля на всей территории Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности в лесах. Воздух прогреется до +16 градусов, будет облачно и без осадков", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в случае обнаружения возгорания, требуется незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесоохраны или по единому номеру вызова экстренных служб на территории Российской Федерации – 112.Третий класс пожароопасности является средним классом, максимальный класс – пятый. Он означает чрезвычайную опасность.

https://realty.ria.ru/20230410/izhs-1864319008.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

природные пожары в россии, московская область (подмосковье)