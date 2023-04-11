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В Подмосковье объявлено о третьем классе пожароопасности в лесах - РИА Новости, 11.04.2023
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Новости Подмосковья
 
10:26 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/podmoskove-1864407369.html
В Подмосковье объявлено о третьем классе пожароопасности в лесах
В Подмосковье объявлено о третьем классе пожароопасности в лесах - РИА Новости, 11.04.2023
В Подмосковье объявлено о третьем классе пожароопасности в лесах
Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о третьем классе пожароопасности на территории региона во вторник, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:26
2023-04-11T10:26
новости подмосковья
природные пожары в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о третьем классе пожароопасности на территории региона во вторник, сообщила пресс-служба ведомства."11 апреля на всей территории Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности в лесах. Воздух прогреется до +16 градусов, будет облачно и без осадков", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в случае обнаружения возгорания, требуется незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесоохраны или по единому номеру вызова экстренных служб на территории Российской Федерации – 112.Третий класс пожароопасности является средним классом, максимальный класс – пятый. Он означает чрезвычайную опасность.
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природные пожары в россии, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Природные пожары в России, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье объявлено о третьем классе пожароопасности в лесах

© РИА Новости / Владимир ВяткинБерезовый лес
Березовый лес - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Березовый лес
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о третьем классе пожароопасности на территории региона во вторник, сообщила пресс-служба ведомства.
"11 апреля на всей территории Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности в лесах. Воздух прогреется до +16 градусов, будет облачно и без осадков", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что в случае обнаружения возгорания, требуется незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесоохраны или по единому номеру вызова экстренных служб на территории Российской Федерации – 112.
Третий класс пожароопасности является средним классом, максимальный класс – пятый. Он означает чрезвычайную опасность.
 
Новости ПодмосковьяПриродные пожары в РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
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