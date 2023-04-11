https://ria.ru/20230411/podderzhka-1864476926.html

В НАТО выразили готовность оказать поддержку Молдавии

В НАТО выразили готовность оказать поддержку Молдавии - РИА Новости, 11.04.2023

В НАТО выразили готовность оказать поддержку Молдавии

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил о готовности альянса оказать поддержку Молдавии, если такой запрос поступит от властей страны. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:23

2023-04-11T13:23

2023-04-11T13:23

в мире

молдавия

кишинев

нато

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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил о готовности альянса оказать поддержку Молдавии, если такой запрос поступит от властей страны. "Если официальный Кишинев обратится к НАТО за помощью для обеспечения безопасности республики, Североатлантический альянс рассмотрит эту возможность в рамках существующего партнерства. В последнее время часто звучали заявления, что Молдавии нужна система противовоздушной обороны, что ей нужна система защиты от дронов, что ей нужна киберзащита - это очевидные вещи. И получение таких средств для защиты своей территории и населения абсолютно законно. Быть нейтральным - это не значит быть слабым в военном отношении" - сказал Джоанэ в эфире общественного телеканала "Moldova -1". Ранее власти Молдавии неоднократно заявляли, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, глава минобороны республики Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.

https://ria.ru/20230410/shor-1864324386.html

https://ria.ru/20230410/suverenitet-1864338879.html

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в мире, молдавия, кишинев, нато