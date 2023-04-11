Минобороны: Запад приуменьшает подвиг СССР при освобождении "Освенцима"
Минобороны: Запад пытается приуменьшить подвиг Красной Армии при освобождении "Освенцима"
© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанкДверь в газовую камеру Освенцимского концентрационного лагеря
Дверь в газовую камеру Освенцимского концентрационного лагеря. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Западные страны пытаются приуменьшить подвиг советских войск при освобождении лагеря смерти "Аушвиц" в Освенциме, заявили в Минобороны РФ.
В министерстве сообщили о запуске специального мультимедийного раздела "Звериное лицо фашизма" к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. 27 января 1945 года советские войска освободили лагерь смерти "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме.
"При освобождении "Освенцима" Красная Армия потеряла от 200 до 350 бойцов и командиров. Их подвиг, подвиг их товарищей сегодня на Западе пытаются принизить и даже опорочить. В Польше, например, объявили, что "Освенцим" освободили "украинцы" (по названию 1-го Украинского фронта). После опровержения данного тезиса был выдвинут другой: якобы Красная Армия медлила с освобождением лагеря, из-за чего количество погибших узников выросло на "тысячи человек", - заявили в Минобороны.
В министерстве также отметили, что представителей России не пригласили на мероприятия по случаю освобождения "Освенцима" и "Бухенвальда".
Международный день освобождения узников фашистских лагерей по решению ООН ежегодно отмечается 11 апреля. В этот день в 1945 году заключенные концлагеря Бухенвальд подняли восстание и вышли на свободу. На территории оккупированных европейских стран гитлеровцы создали огромную сеть концентрационных лагерей, в которых погибли 11 миллионов человек. Из них более пяти миллионов - граждане Советского Союза.