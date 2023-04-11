https://ria.ru/20230411/osventsim-1864362279.html

Минобороны: Запад приуменьшает подвиг СССР при освобождении "Освенцима"

Минобороны: Запад приуменьшает подвиг СССР при освобождении "Освенцима" - РИА Новости, 11.04.2023

Минобороны: Запад приуменьшает подвиг СССР при освобождении "Освенцима"

Западные страны пытаются приуменьшить подвиг советских войск при освобождении лагеря смерти "Аушвиц" в Освенциме, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T00:06

2023-04-11T00:06

2023-04-11T00:06

россия

освенцим

польша

в мире

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847543965_0:546:2048:1698_1920x0_80_0_0_0860be222cac900ac6d7c3e1a8430e08.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Западные страны пытаются приуменьшить подвиг советских войск при освобождении лагеря смерти "Аушвиц" в Освенциме, заявили в Минобороны РФ. В министерстве сообщили о запуске специального мультимедийного раздела "Звериное лицо фашизма" к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. 27 января 1945 года советские войска освободили лагерь смерти "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме. "При освобождении "Освенцима" Красная Армия потеряла от 200 до 350 бойцов и командиров. Их подвиг, подвиг их товарищей сегодня на Западе пытаются принизить и даже опорочить. В Польше, например, объявили, что "Освенцим" освободили "украинцы" (по названию 1-го Украинского фронта). После опровержения данного тезиса был выдвинут другой: якобы Красная Армия медлила с освобождением лагеря, из-за чего количество погибших узников выросло на "тысячи человек", - заявили в Минобороны. В министерстве также отметили, что представителей России не пригласили на мероприятия по случаю освобождения "Освенцима" и "Бухенвальда". Международный день освобождения узников фашистских лагерей по решению ООН ежегодно отмечается 11 апреля. В этот день в 1945 году заключенные концлагеря Бухенвальд подняли восстание и вышли на свободу. На территории оккупированных европейских стран гитлеровцы создали огромную сеть концентрационных лагерей, в которых погибли 11 миллионов человек. Из них более пяти миллионов - граждане Советского Союза.

https://ria.ru/20230127/pamyat-1847876311.html

https://ria.ru/20200127/1563818354.html

россия

освенцим

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, освенцим, польша, в мире, оон