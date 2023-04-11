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Минобороны: Запад приуменьшает подвиг СССР при освобождении "Освенцима" - РИА Новости, 11.04.2023
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00:06 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/osventsim-1864362279.html
Минобороны: Запад приуменьшает подвиг СССР при освобождении "Освенцима"
Минобороны: Запад приуменьшает подвиг СССР при освобождении "Освенцима" - РИА Новости, 11.04.2023
Минобороны: Запад приуменьшает подвиг СССР при освобождении "Освенцима"
Западные страны пытаются приуменьшить подвиг советских войск при освобождении лагеря смерти "Аушвиц" в Освенциме, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T00:06
2023-04-11T00:06
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Западные страны пытаются приуменьшить подвиг советских войск при освобождении лагеря смерти "Аушвиц" в Освенциме, заявили в Минобороны РФ. В министерстве сообщили о запуске специального мультимедийного раздела "Звериное лицо фашизма" к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. 27 января 1945 года советские войска освободили лагерь смерти "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме. "При освобождении "Освенцима" Красная Армия потеряла от 200 до 350 бойцов и командиров. Их подвиг, подвиг их товарищей сегодня на Западе пытаются принизить и даже опорочить. В Польше, например, объявили, что "Освенцим" освободили "украинцы" (по названию 1-го Украинского фронта). После опровержения данного тезиса был выдвинут другой: якобы Красная Армия медлила с освобождением лагеря, из-за чего количество погибших узников выросло на "тысячи человек", - заявили в Минобороны. В министерстве также отметили, что представителей России не пригласили на мероприятия по случаю освобождения "Освенцима" и "Бухенвальда". Международный день освобождения узников фашистских лагерей по решению ООН ежегодно отмечается 11 апреля. В этот день в 1945 году заключенные концлагеря Бухенвальд подняли восстание и вышли на свободу. На территории оккупированных европейских стран гитлеровцы создали огромную сеть концентрационных лагерей, в которых погибли 11 миллионов человек. Из них более пяти миллионов - граждане Советского Союза.
https://ria.ru/20230127/pamyat-1847876311.html
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россия, освенцим, польша, в мире, оон
Россия, Освенцим, Польша, В мире, ООН
Минобороны: Запад приуменьшает подвиг СССР при освобождении "Освенцима"

Минобороны: Запад пытается приуменьшить подвиг Красной Армии при освобождении "Освенцима"

© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанкДверь в газовую камеру Освенцимского концентрационного лагеря
Дверь в газовую камеру Освенцимского концентрационного лагеря - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Владимир Юдин
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Дверь в газовую камеру Освенцимского концентрационного лагеря. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Западные страны пытаются приуменьшить подвиг советских войск при освобождении лагеря смерти "Аушвиц" в Освенциме, заявили в Минобороны РФ.
В министерстве сообщили о запуске специального мультимедийного раздела "Звериное лицо фашизма" к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. 27 января 1945 года советские войска освободили лагерь смерти "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме.
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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"При освобождении "Освенцима" Красная Армия потеряла от 200 до 350 бойцов и командиров. Их подвиг, подвиг их товарищей сегодня на Западе пытаются принизить и даже опорочить. В Польше, например, объявили, что "Освенцим" освободили "украинцы" (по названию 1-го Украинского фронта). После опровержения данного тезиса был выдвинут другой: якобы Красная Армия медлила с освобождением лагеря, из-за чего количество погибших узников выросло на "тысячи человек", - заявили в Минобороны.
В министерстве также отметили, что представителей России не пригласили на мероприятия по случаю освобождения "Освенцима" и "Бухенвальда".
Международный день освобождения узников фашистских лагерей по решению ООН ежегодно отмечается 11 апреля. В этот день в 1945 году заключенные концлагеря Бухенвальд подняли восстание и вышли на свободу. На территории оккупированных европейских стран гитлеровцы создали огромную сеть концентрационных лагерей, в которых погибли 11 миллионов человек. Из них более пяти миллионов - граждане Советского Союза.
Заключенные за колючей проволокой в концентрационном лагере Освенцим - РИА Новости, 1920, 27.01.2020
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