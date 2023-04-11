https://ria.ru/20230411/operatsiya-1864522918.html

Подмосковные врачи провели операцию на мозге пациентке в сознании

Подмосковные врачи провели операцию на мозге пациентке в сознании - РИА Новости, 11.04.2023

Подмосковные врачи провели операцию на мозге пациентке в сознании

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского провели операцию на мозге пациентки, находящейся в полном... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:10

2023-04-11T15:10

2023-04-11T15:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

врачи

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского провели операцию на мозге пациентки, находящейся в полном сознании, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.В хирургическое отделение лечебного учреждения поступила пациентка из городского округа Люберцы с жалобами на судороги и припадки. Проведенное МРТ-исследование выявило опухоль в глубинных отделениях головного мозга."В такой ситуации пациентке было решено провести краниотомию в сознании. Это операция по удалению опухоли мозга, во время которой пациент находится в сознании, но под местной анестезией. Операция по удалению опухоли прошла успешно и через пять дней пациентка вернулась домой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230410/mammografiya-1864318849.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), врачи