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Подмосковные врачи провели операцию на мозге пациентке в сознании - РИА Новости, 11.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:10 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/operatsiya-1864522918.html
Подмосковные врачи провели операцию на мозге пациентке в сознании
Подмосковные врачи провели операцию на мозге пациентке в сознании - РИА Новости, 11.04.2023
Подмосковные врачи провели операцию на мозге пациентке в сознании
Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского провели операцию на мозге пациентки, находящейся в полном... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:10
2023-04-11T15:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского провели операцию на мозге пациентки, находящейся в полном сознании, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.В хирургическое отделение лечебного учреждения поступила пациентка из городского округа Люберцы с жалобами на судороги и припадки. Проведенное МРТ-исследование выявило опухоль в глубинных отделениях головного мозга."В такой ситуации пациентке было решено провести краниотомию в сознании. Это операция по удалению опухоли мозга, во время которой пациент находится в сознании, но под местной анестезией. Операция по удалению опухоли прошла успешно и через пять дней пациентка вернулась домой", - говорится в сообщении.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), врачи

Подмосковные врачи провели операцию на мозге пациентке в сознании

© Фото : министерство здравоохранения Московской областиПодмосковные врачи провели операцию на мозге пациентке в сознании
Подмосковные врачи провели операцию на мозге пациентке в сознании - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : министерство здравоохранения Московской области
Подмосковные врачи провели операцию на мозге пациентке в сознании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского провели операцию на мозге пациентки, находящейся в полном сознании, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
В хирургическое отделение лечебного учреждения поступила пациентка из городского округа Люберцы с жалобами на судороги и припадки. Проведенное МРТ-исследование выявило опухоль в глубинных отделениях головного мозга.
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"В такой ситуации пациентке было решено провести краниотомию в сознании. Это операция по удалению опухоли мозга, во время которой пациент находится в сознании, но под местной анестезией. Операция по удалению опухоли прошла успешно и через пять дней пациентка вернулась домой", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)врачи
 
 
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