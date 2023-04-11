https://ria.ru/20230411/operatsiya-1864522918.html
Подмосковные врачи провели операцию на мозге пациентке в сознании
Подмосковные врачи провели операцию на мозге пациентке в сознании - РИА Новости, 11.04.2023
Подмосковные врачи провели операцию на мозге пациентке в сознании
Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского провели операцию на мозге пациентки, находящейся в полном... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:10
2023-04-11T15:10
2023-04-11T15:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского провели операцию на мозге пациентки, находящейся в полном сознании, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.В хирургическое отделение лечебного учреждения поступила пациентка из городского округа Люберцы с жалобами на судороги и припадки. Проведенное МРТ-исследование выявило опухоль в глубинных отделениях головного мозга."В такой ситуации пациентке было решено провести краниотомию в сознании. Это операция по удалению опухоли мозга, во время которой пациент находится в сознании, но под местной анестезией. Операция по удалению опухоли прошла успешно и через пять дней пациентка вернулась домой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230410/mammografiya-1864318849.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), врачи
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского провели операцию на мозге пациентки, находящейся в полном сознании, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
В хирургическое отделение лечебного учреждения поступила пациентка из городского округа Люберцы
с жалобами на судороги и припадки. Проведенное МРТ-исследование выявило опухоль в глубинных отделениях головного мозга.
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"В такой ситуации пациентке было решено провести краниотомию в сознании. Это операция по удалению опухоли мозга, во время которой пациент находится в сознании, но под местной анестезией. Операция по удалению опухоли прошла успешно и через пять дней пациентка вернулась домой", - говорится в сообщении.