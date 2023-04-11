https://ria.ru/20230411/obvinenie-1864592224.html

МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе

МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе - РИА Новости, 11.04.2023

МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе

МИД Азербайджана на сайте обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T18:16

2023-04-11T18:16

2023-04-11T18:16

в мире

армения

азербайджан

того

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БАКУ, 11 апр – РИА Новости. МИД Азербайджана на сайте обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе. Ранее во вторник военные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. По данным азербайджанского минобороны, имеются жертвы с обеих сторон. "Тот факт, что подобные провокации со стороны Армении происходят на фоне серьезных призывов международного сообщества к переговорам о мирном соглашении, свидетельствует о незаинтересованности Армении в мирном процессе. Подобные военные провокации со стороны Армении сопровождаются политически провокационными действиями и заявлениями. Провокации Армении против Азербайджана с попиранием норм и принципов международного права не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но также серьезно угрожают региональному миру и безопасности", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

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в мире, армения, азербайджан, того