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МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе
МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе - РИА Новости, 11.04.2023
МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе
МИД Азербайджана на сайте обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:16
2023-04-11T18:16
2023-04-11T18:16
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БАКУ, 11 апр – РИА Новости. МИД Азербайджана на сайте обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе. Ранее во вторник военные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. По данным азербайджанского минобороны, имеются жертвы с обеих сторон. "Тот факт, что подобные провокации со стороны Армении происходят на фоне серьезных призывов международного сообщества к переговорам о мирном соглашении, свидетельствует о незаинтересованности Армении в мирном процессе. Подобные военные провокации со стороны Армении сопровождаются политически провокационными действиями и заявлениями. Провокации Армении против Азербайджана с попиранием норм и принципов международного права не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но также серьезно угрожают региональному миру и безопасности", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
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В мире, Армения, Азербайджан, Того
МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе
МИД Азербайджана во вторник обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе