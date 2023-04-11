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МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе - РИА Новости, 11.04.2023
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18:16 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/obvinenie-1864592224.html
МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе
МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе - РИА Новости, 11.04.2023
МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе
МИД Азербайджана на сайте обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:16
2023-04-11T18:16
в мире
армения
азербайджан
того
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БАКУ, 11 апр – РИА Новости. МИД Азербайджана на сайте обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе. Ранее во вторник военные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. По данным азербайджанского минобороны, имеются жертвы с обеих сторон. "Тот факт, что подобные провокации со стороны Армении происходят на фоне серьезных призывов международного сообщества к переговорам о мирном соглашении, свидетельствует о незаинтересованности Армении в мирном процессе. Подобные военные провокации со стороны Армении сопровождаются политически провокационными действиями и заявлениями. Провокации Армении против Азербайджана с попиранием норм и принципов международного права не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но также серьезно угрожают региональному миру и безопасности", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
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в мире, армения, азербайджан, того
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МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе

МИД Азербайджана во вторник обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомплекс "Пламенные башни" в Баку
Комплекс Пламенные башни в Баку - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Комплекс "Пламенные башни" в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 11 апр – РИА Новости. МИД Азербайджана на сайте обвинил Армению в незаинтересованности в мирном процессе.
Ранее во вторник военные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. По данным азербайджанского минобороны, имеются жертвы с обеих сторон.
"Тот факт, что подобные провокации со стороны Армении происходят на фоне серьезных призывов международного сообщества к переговорам о мирном соглашении, свидетельствует о незаинтересованности Армении в мирном процессе. Подобные военные провокации со стороны Армении сопровождаются политически провокационными действиями и заявлениями. Провокации Армении против Азербайджана с попиранием норм и принципов международного права не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но также серьезно угрожают региональному миру и безопасности", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря 2022, 12:31
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Блокировка Лачинского коридораПосмотреть
 
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