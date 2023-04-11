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Два человека погибли при обстреле херсонского города Алешки - РИА Новости, 12.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 11.04.2023 (обновлено: 10:49 12.04.2023)
https://ria.ru/20230411/obstrel-1864703303.html
Два человека погибли при обстреле херсонского города Алешки
Два человека погибли при обстреле херсонского города Алешки - РИА Новости, 12.04.2023
Два человека погибли при обстреле херсонского города Алешки
Два местных жителя погибли в понедельник в городе Алёшки Херсонской области в результате украинского артобстрела с правого берега Днепра, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-11T13:20
2023-04-12T10:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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АЛЁШКИ (Херсонская обл.), 11 апр – РИА Новости. Два местных жителя погибли в понедельник в городе Алёшки Херсонской области в результате украинского артобстрела с правого берега Днепра, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России. "Город Алешки Херсонской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, которые применили артиллерийское орудие натовского образца (155 мм) по жилым домам города. В результате данного обстрела два мирных жителя погибли", - сказал собеседник агентства. Следователи СК РФ, выехавшие на место трагедии, зафиксировали последствия преступных действий украинских войск. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
https://ria.ru/20230411/donetsk-1864520974.html
херсонская область
россия
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Следственные действия на месте обстрела города Алешки Херсонской области
Следственные действия на месте обстрела города Алешки Херсонской области
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Два человека погибли при обстреле херсонского города Алешки

Два человека погибли при обстреле херсонского города Алешки со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
АЛЁШКИ (Херсонская обл.), 11 апр – РИА Новости. Два местных жителя погибли в понедельник в городе Алёшки Херсонской области в результате украинского артобстрела с правого берега Днепра, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России.
"Город Алешки Херсонской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, которые применили артиллерийское орудие натовского образца (155 мм) по жилым домам города. В результате данного обстрела два мирных жителя погибли", - сказал собеседник агентства.
Следователи СК РФ, выехавшие на место трагедии, зафиксировали последствия преступных действий украинских войск.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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