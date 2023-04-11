https://ria.ru/20230411/obstrel-1864703303.html
Два человека погибли при обстреле херсонского города Алешки
Два человека погибли при обстреле херсонского города Алешки - РИА Новости, 12.04.2023
Два человека погибли при обстреле херсонского города Алешки
Два местных жителя погибли в понедельник в городе Алёшки Херсонской области в результате украинского артобстрела с правого берега Днепра, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-11T13:20
2023-04-11T13:20
2023-04-12T10:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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АЛЁШКИ (Херсонская обл.), 11 апр – РИА Новости. Два местных жителя погибли в понедельник в городе Алёшки Херсонской области в результате украинского артобстрела с правого берега Днепра, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России. "Город Алешки Херсонской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, которые применили артиллерийское орудие натовского образца (155 мм) по жилым домам города. В результате данного обстрела два мирных жителя погибли", - сказал собеседник агентства. Следователи СК РФ, выехавшие на место трагедии, зафиксировали последствия преступных действий украинских войск. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
https://ria.ru/20230411/donetsk-1864520974.html
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Следственные действия на месте обстрела города Алешки Херсонской области
Следственные действия на месте обстрела города Алешки Херсонской области
2023-04-11T13:20
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Два человека погибли при обстреле херсонского города Алешки
Два человека погибли при обстреле херсонского города Алешки со стороны ВСУ