https://ria.ru/20230411/obstrel-1864703303.html

Два человека погибли при обстреле херсонского города Алешки

Два человека погибли при обстреле херсонского города Алешки - РИА Новости, 12.04.2023

Два человека погибли при обстреле херсонского города Алешки

Два местных жителя погибли в понедельник в городе Алёшки Херсонской области в результате украинского артобстрела с правого берега Днепра, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-11T13:20

2023-04-11T13:20

2023-04-12T10:49

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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АЛЁШКИ (Херсонская обл.), 11 апр – РИА Новости. Два местных жителя погибли в понедельник в городе Алёшки Херсонской области в результате украинского артобстрела с правого берега Днепра, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России. "Город Алешки Херсонской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, которые применили артиллерийское орудие натовского образца (155 мм) по жилым домам города. В результате данного обстрела два мирных жителя погибли", - сказал собеседник агентства. Следователи СК РФ, выехавшие на место трагедии, зафиксировали последствия преступных действий украинских войск. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.

https://ria.ru/20230411/donetsk-1864520974.html

херсонская область

россия

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Следственные действия на месте обстрела города Алешки Херсонской области Следственные действия на месте обстрела города Алешки Херсонской области 2023-04-11T13:20 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)