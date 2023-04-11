В России выдачу свидетельств об иностранном образовании переведут в онлайн
В России выдачу свидетельств об иностранном образовании переведут в онлайн-формат
© Depositphotos.com / luckyraccoonВыпускники
© Depositphotos.com / luckyraccoon
Выпускники . Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила формирования и ведения реестра свидетельств о признании иностранного образования и свидетельств о государственной аккредитации, сообщается на сайте кабмина.
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"С 1 сентября выдача свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности и признании образования, полученного за рубежом, будет переведена в онлайн-формат, а вся информация будет содержаться в специальном реестре. Постановление о правилах его формирования и ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такая модель предоставления госуслуг по аккредитации образовательных учреждений и признанию зарубежных дипломов позволит сократить сроки предоставления таких услуг, а также избавит граждан и организации от необходимости получения бумажных свидетельств – они будут загружаться в электронном виде в личный кабинет пользователя на портале госуслуг, при этом сам порядок проведения государственной аккредитации останется неизменным.
Добавляется, что отвечать за формирование и ведение реестра будет Рособрнадзор, реестр интегрируют с действующими информационными системами, в том числе с федеральной государственной информационной системой "Моя школа" и системой, обеспечивающей работу портала госуслуг.
"Обновленное положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, учитывающее новый порядок выдачи свидетельств, будет утверждено правительством в ближайшее время", - заключили в кабмине.