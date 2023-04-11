https://ria.ru/20230411/obrazovanie-1864612762.html

В России выдачу свидетельств об иностранном образовании переведут в онлайн

В России выдачу свидетельств об иностранном образовании переведут в онлайн - РИА Новости, 11.04.2023

В России выдачу свидетельств об иностранном образовании переведут в онлайн

Правительство РФ утвердило правила формирования и ведения реестра свидетельств о признании иностранного образования и свидетельств о государственной... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T20:03

2023-04-11T20:03

2023-04-11T20:03

россия

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила формирования и ведения реестра свидетельств о признании иностранного образования и свидетельств о государственной аккредитации, сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что такая модель предоставления госуслуг по аккредитации образовательных учреждений и признанию зарубежных дипломов позволит сократить сроки предоставления таких услуг, а также избавит граждан и организации от необходимости получения бумажных свидетельств – они будут загружаться в электронном виде в личный кабинет пользователя на портале госуслуг, при этом сам порядок проведения государственной аккредитации останется неизменным. Добавляется, что отвечать за формирование и ведение реестра будет Рособрнадзор, реестр интегрируют с действующими информационными системами, в том числе с федеральной государственной информационной системой "Моя школа" и системой, обеспечивающей работу портала госуслуг. "Обновленное положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, учитывающее новый порядок выдачи свидетельств, будет утверждено правительством в ближайшее время", - заключили в кабмине.

https://ria.ru/20230410/vuz-1864172399.html

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россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество