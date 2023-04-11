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Оборудование для диагностики рака кожи поступило в три больницы Подмосковья - РИА Новости, 11.04.2023
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Новости Подмосковья
 
14:53 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/oborudovanie-1864517549.html
Оборудование для диагностики рака кожи поступило в три больницы Подмосковья
Оборудование для диагностики рака кожи поступило в три больницы Подмосковья - РИА Новости, 11.04.2023
Оборудование для диагностики рака кожи поступило в три больницы Подмосковья
Медицинское оборудование для диагностики рака кожи поступило в больницы подмосковных Солнечногорска, Раменского и Щелкова, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:53
2023-04-11T14:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
светлана стригункова
раменский
солнечногорск
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Медицинское оборудование для диагностики рака кожи поступило в больницы подмосковных Солнечногорска, Раменского и Щелкова, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.Цифровые дерматоскопы, предназначенные для диагностики новообразований кожных покровов, были закуплены по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение"."Злокачественные новообразования кожи – один из самых распространенных видов онкологии. Важно вовремя выявить патологические изменения, чтобы своевременно начать лечение. Поэтому мы продолжаем оснащать наши медорганизации современным диагностическим оборудованием. С начала года мы поставили в них медтехнику для диагностики рака кожи на сумму почти 30 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.
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московская область (подмосковье)
раменский
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, светлана стригункова , раменский, солнечногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Светлана Стригункова , Раменский, Солнечногорск

Оборудование для диагностики рака кожи поступило в три больницы Подмосковья

© Фото : министерство здравоохранения Московской областиОборудование для диагностики рака кожи поступило в три больницы Подмосковья
Оборудование для диагностики рака кожи поступило в три больницы Подмосковья - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : министерство здравоохранения Московской области
Оборудование для диагностики рака кожи поступило в три больницы Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Медицинское оборудование для диагностики рака кожи поступило в больницы подмосковных Солнечногорска, Раменского и Щелкова, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.
Цифровые дерматоскопы, предназначенные для диагностики новообразований кожных покровов, были закуплены по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
"Злокачественные новообразования кожи – один из самых распространенных видов онкологии. Важно вовремя выявить патологические изменения, чтобы своевременно начать лечение. Поэтому мы продолжаем оснащать наши медорганизации современным диагностическим оборудованием. С начала года мы поставили в них медтехнику для диагностики рака кожи на сумму почти 30 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСветлана СтригунковаРаменскийСолнечногорск
 
 
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