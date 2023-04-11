https://ria.ru/20230411/oborudovanie-1864517549.html
Оборудование для диагностики рака кожи поступило в три больницы Подмосковья
Оборудование для диагностики рака кожи поступило в три больницы Подмосковья - РИА Новости, 11.04.2023
Оборудование для диагностики рака кожи поступило в три больницы Подмосковья
Медицинское оборудование для диагностики рака кожи поступило в больницы подмосковных Солнечногорска, Раменского и Щелкова, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:53
2023-04-11T14:53
2023-04-11T14:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
светлана стригункова
раменский
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Медицинское оборудование для диагностики рака кожи поступило в больницы подмосковных Солнечногорска, Раменского и Щелкова, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.Цифровые дерматоскопы, предназначенные для диагностики новообразований кожных покровов, были закуплены по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение"."Злокачественные новообразования кожи – один из самых распространенных видов онкологии. Важно вовремя выявить патологические изменения, чтобы своевременно начать лечение. Поэтому мы продолжаем оснащать наши медорганизации современным диагностическим оборудованием. С начала года мы поставили в них медтехнику для диагностики рака кожи на сумму почти 30 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.
https://ria.ru/20230410/mammografiya-1864318849.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, светлана стригункова , раменский, солнечногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Светлана Стригункова , Раменский, Солнечногорск