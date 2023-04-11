https://ria.ru/20230411/oborudovanie-1864517549.html

Оборудование для диагностики рака кожи поступило в три больницы Подмосковья

Оборудование для диагностики рака кожи поступило в три больницы Подмосковья - РИА Новости, 11.04.2023

Оборудование для диагностики рака кожи поступило в три больницы Подмосковья

Медицинское оборудование для диагностики рака кожи поступило в больницы подмосковных Солнечногорска, Раменского и Щелкова, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:53

2023-04-11T14:53

2023-04-11T14:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

светлана стригункова

раменский

солнечногорск

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Медицинское оборудование для диагностики рака кожи поступило в больницы подмосковных Солнечногорска, Раменского и Щелкова, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.Цифровые дерматоскопы, предназначенные для диагностики новообразований кожных покровов, были закуплены по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение"."Злокачественные новообразования кожи – один из самых распространенных видов онкологии. Важно вовремя выявить патологические изменения, чтобы своевременно начать лечение. Поэтому мы продолжаем оснащать наши медорганизации современным диагностическим оборудованием. С начала года мы поставили в них медтехнику для диагностики рака кожи на сумму почти 30 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.

https://ria.ru/20230410/mammografiya-1864318849.html

московская область (подмосковье)

раменский

солнечногорск

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, светлана стригункова , раменский, солнечногорск