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Зеленский утвердил рекордное увеличение расходов на оборону
Зеленский утвердил рекордное увеличение расходов на оборону - РИА Новости, 11.04.2023
Зеленский утвердил рекордное увеличение расходов на оборону
Владимир Зеленский подписал принятый парламентом документ по увеличению оборонных расходов бюджета на 14,5 миллиарда долларов, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T22:17
2023-04-11T22:17
2023-04-11T22:17
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
алексей гончаренко
денис шмыгаль
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал принятый парламентом документ по увеличению оборонных расходов бюджета на 14,5 миллиарда долларов, сообщил в своем Telegram-канале во вторник депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщал, что парламент страны поддержал увеличение оборонных расходов бюджета на 537,2 миллиарда гривен (14,5 миллиарда долларов). "Рекордное увеличение бюджета 2023 (года) подписано президентом. Послезавтра законопроект №9105 вступит в силу", - говорится в сообщении Железняка. Уточнялось, что 372,4 миллиарда гривен (около 10 миллиардов долларов) из этих средств предусмотрено для минобороны, 98,3 миллиарда (2,6 миллиарда долларов) – для системы МВД, 4,6 миллиарда гривен (124,5 миллиона долларов) – для главного управления разведки, 9,3 миллиарда (251,6 миллиона долларов) – для службы безопасности, 31,6 миллиарда (около 855 миллионов долларов) – для администрации госспецсвязи. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,7 миллиарда долларов), расходы - 2,57 триллиона гривен (около 69,5 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
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украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, денис шмыгаль, верховная рада украины, в мире
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Зеленский утвердил рекордное увеличение расходов на оборону
Зеленский утвердил увеличение расходов на оборону на 14,5 миллиарда долларов