https://ria.ru/20230411/npo-1864439008.html

Генпрокуратура признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России

Генпрокуратура признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России - РИА Новости, 11.04.2023

Генпрокуратура признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России

Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой неправительственной организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС", сообщает... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:55

2023-04-11T11:55

2023-04-11T11:55

россия

генеральная прокуратура рф

евросоюз

общество

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой неправительственной организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС", сообщает пресс-служба надзорного ведомства на сайте."По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС", ФРГ", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, "Форум" - сетевая структура, объединяющая около 180 российских и европейских неправительственных организаций.По данным Генпрокуратуры, НПО реализует программы и проекты, готовит доклады, публикует статьи и исследования, проводит конференции и семинары, "цель которых – дискредитация руководства Российской Федерации".Кроме того, "Форум" сотрудничает с россиянами, признанными иноагентами, а также с организациями, деятельность которых признана нежелательной.Таким образом, полагают в Генпрокуратуре, деятельность сетевой структуры угрожает "основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства".

https://ria.ru/20230405/minyust-1863303700.html

https://ria.ru/20230403/nezhelatelnye-1862702080.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, генеральная прокуратура рф, евросоюз, общество