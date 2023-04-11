Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/npo-1864439008.html
Генпрокуратура признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России
Генпрокуратура признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России - РИА Новости, 11.04.2023
Генпрокуратура признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России
Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой неправительственной организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС", сообщает... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:55
2023-04-11T11:55
россия
генеральная прокуратура рф
евросоюз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_92f903deffab6782c9e0285e6378e73f.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой неправительственной организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС", сообщает пресс-служба надзорного ведомства на сайте."По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС", ФРГ", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, "Форум" - сетевая структура, объединяющая около 180 российских и европейских неправительственных организаций.По данным Генпрокуратуры, НПО реализует программы и проекты, готовит доклады, публикует статьи и исследования, проводит конференции и семинары, "цель которых – дискредитация руководства Российской Федерации".Кроме того, "Форум" сотрудничает с россиянами, признанными иноагентами, а также с организациями, деятельность которых признана нежелательной.Таким образом, полагают в Генпрокуратуре, деятельность сетевой структуры угрожает "основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства".
https://ria.ru/20230405/minyust-1863303700.html
https://ria.ru/20230403/nezhelatelnye-1862702080.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cee4f5b7b8ba9f32a1ad73306a5ddea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, евросоюз, общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Евросоюз, Общество
Генпрокуратура признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России

Деятельность немецкой НПО "Форум гражданского общества Россия – ЕС" признали нежелательной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой неправительственной организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС", сообщает пресс-служба надзорного ведомства на сайте.
"По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС", ФРГ", - говорится в сообщении.
Здание министерства юстиции России на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Немецкую и украинскую НПО включили в перечень нежелательных в России
5 апреля, 18:43
По данным прокуратуры, "Форум" - сетевая структура, объединяющая около 180 российских и европейских неправительственных организаций.
«
"Фактически, ее деятельность направлена на налаживание взаимодействия между структурами Европейского союза с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в Российской Федерации внутренних процессах, установление контактов с российскими "политическими эмигрантами" в целях их использования в ущерб интересам России", - поясняется в релизе.
По данным Генпрокуратуры, НПО реализует программы и проекты, готовит доклады, публикует статьи и исследования, проводит конференции и семинары, "цель которых – дискредитация руководства Российской Федерации".
Кроме того, "Форум" сотрудничает с россиянами, признанными иноагентами, а также с организациями, деятельность которых признана нежелательной.
Таким образом, полагают в Генпрокуратуре, деятельность сетевой структуры угрожает "основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства".
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Минюст признал нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии"
3 апреля, 16:49
 
РоссияГенеральная прокуратура РФЕвросоюзОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала