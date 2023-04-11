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Генпрокуратура признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России
Генпрокуратура признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России - РИА Новости, 11.04.2023
Генпрокуратура признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России
Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой неправительственной организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС", сообщает... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:55
2023-04-11T11:55
2023-04-11T11:55
россия
генеральная прокуратура рф
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общество
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой неправительственной организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС", сообщает пресс-служба надзорного ведомства на сайте."По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС", ФРГ", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, "Форум" - сетевая структура, объединяющая около 180 российских и европейских неправительственных организаций.По данным Генпрокуратуры, НПО реализует программы и проекты, готовит доклады, публикует статьи и исследования, проводит конференции и семинары, "цель которых – дискредитация руководства Российской Федерации".Кроме того, "Форум" сотрудничает с россиянами, признанными иноагентами, а также с организациями, деятельность которых признана нежелательной.Таким образом, полагают в Генпрокуратуре, деятельность сетевой структуры угрожает "основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, генеральная прокуратура рф, евросоюз, общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Евросоюз, Общество
Генпрокуратура признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России
Деятельность немецкой НПО "Форум гражданского общества Россия – ЕС" признали нежелательной
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости.
Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой неправительственной организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС", сообщает пресс-служба надзорного ведомства на сайте
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"По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС", ФРГ", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, "Форум" - сетевая структура, объединяющая около 180 российских и европейских неправительственных организаций.
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"Фактически, ее деятельность направлена на налаживание взаимодействия между структурами Европейского союза с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в Российской Федерации внутренних процессах, установление контактов с российскими "политическими эмигрантами" в целях их использования в ущерб интересам России", - поясняется в релизе.
По данным Генпрокуратуры, НПО реализует программы и проекты, готовит доклады, публикует статьи и исследования, проводит конференции и семинары, "цель которых – дискредитация руководства Российской Федерации".
Кроме того, "Форум" сотрудничает с россиянами, признанными иноагентами, а также с организациями, деятельность которых признана нежелательной.
Таким образом, полагают в Генпрокуратуре, деятельность сетевой структуры угрожает "основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства".
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