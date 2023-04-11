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НАК призвал бороться с неонацизмом среди молодежи в новых регионах - РИА Новости, 11.04.2023
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11:44 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/neonatsizm-1864436574.html
НАК призвал бороться с неонацизмом среди молодежи в новых регионах
НАК призвал бороться с неонацизмом среди молодежи в новых регионах - РИА Новости, 11.04.2023
НАК призвал бороться с неонацизмом среди молодежи в новых регионах
Правоохранительным органам необходимо уделять особое внимание противодействию идеологии терроризма и неонацизма среди молодежи в новых субъектах РФ, говорится в РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:44
2023-04-11T11:44
россия
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Правоохранительным органам необходимо уделять особое внимание противодействию идеологии терроризма и неонацизма среди молодежи в новых субъектах РФ, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность
НАК призвал бороться с неонацизмом среди молодежи в новых регионах

НАК призвал бороться с идеологией терроризма и неонацизма среди молодежи в новых регионах

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Правоохранительным органам необходимо уделять особое внимание противодействию идеологии терроризма и неонацизма среди молодежи в новых субъектах РФ, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).
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"В целях формирования антитеррористического мировоззрения в вузах и школах в ряд учебных дисциплин гуманитарного профиля включаются вопросы профилактики терроризма. <...> Особое внимание необходимо уделять противодействию идеологии терроризма и неонацизма в молодёжной среде на территории новых субъектов Российской Федерации", - говорится в релизе по итогам заседания НАК.
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В Херсонской области в школах нашли больше 200 книг о фашизме и неонацизме
24 марта, 11:10
 
РоссияНациональный антитеррористический комитет РФБезопасность
 
 
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