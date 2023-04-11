НАК призвал бороться с неонацизмом среди молодежи в новых регионах

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"В целях формирования антитеррористического мировоззрения в вузах и школах в ряд учебных дисциплин гуманитарного профиля включаются вопросы профилактики терроризма. <...> Особое внимание необходимо уделять противодействию идеологии терроризма и неонацизма в молодёжной среде на территории новых субъектов Российской Федерации", - говорится в релизе по итогам заседания НАК.