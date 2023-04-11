https://ria.ru/20230411/neonatsizm-1864436574.html
НАК призвал бороться с неонацизмом среди молодежи в новых регионах
НАК призвал бороться с неонацизмом среди молодежи в новых регионах - РИА Новости, 11.04.2023
НАК призвал бороться с неонацизмом среди молодежи в новых регионах
Правоохранительным органам необходимо уделять особое внимание противодействию идеологии терроризма и неонацизма среди молодежи в новых субъектах РФ, говорится в РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:44
2023-04-11T11:44
2023-04-11T11:44
россия
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784376315_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_b4c4326446c8fcbbf1b96425e6c19ac9.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Правоохранительным органам необходимо уделять особое внимание противодействию идеологии терроризма и неонацизма среди молодежи в новых субъектах РФ, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).
https://ria.ru/20230324/knigi-1860309647.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784376315_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_e4d6a1fd120e22168af58d2f12ec370e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность
НАК призвал бороться с неонацизмом среди молодежи в новых регионах
НАК призвал бороться с идеологией терроризма и неонацизма среди молодежи в новых регионах