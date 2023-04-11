https://ria.ru/20230411/nastuplenie-1864368252.html
СМИ: США усомнились в результатах ожидаемого наступления Украины
СМИ: США усомнились в результатах ожидаемого наступления Украины - РИА Новости, 11.04.2023
СМИ: США усомнились в результатах ожидаемого наступления Украины
США сомневаются, что ожидаемое наступление Украины принесет значительные результаты, пишет Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T02:34
2023-04-11T02:34
2023-04-11T03:34
россия
сша
джо байден
марк милли
джейк салливан
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846615182_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_d56347bfef8a8be6c52bf7b7371753f7.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. США сомневаются, что ожидаемое наступление Украины принесет значительные результаты, пишет Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы американской разведки.Как отмечает издание, такая позиция заметно расходится с публичными заявлениями администрации Джо Байдена о жизнеспособности украинских войск, что, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам.Как отмечается, в документах с грифом "совершенно секретно" от начала февраля предупреждается о значительных "недостатках формирования сил и обеспечения" и вероятности того, что такая операция приведет лишь к "незначительным территориальным приобретениям".По информации газеты, в документе указывается, что стратегия Киева строится вокруг возвращения территорий на востоке с одновременным продвижением на юг в попытке "перерезать сухопутный мост России в Крым". При этом потенциал укрепленной российской обороны вместе с "постоянными недостатками Украины в подготовке и поставках боеприпасов, вероятно, затормозит прогресс и усугубит потери во время наступления".Согласно маркировке документа, он, предположительно, был подготовлен агентурной и радиотехнической разведкой, вероятно, с использованием секретных методов ЦРУ и Агентства национальной безопасности, указывает издание.В статье со ссылкой на американских чиновников также говорится, что перспективы скромных результатов в ходе весеннего наступления подкреплены секретной оценкой Национального совета по разведке США. Осведомленные источники отметили, что эта оценка, которая недавно была доведена до сведения ряда лиц в Капитолии, показала, что Украина вряд ли сможет вернуть столько же территорий, сколько удалось осенью 2022 года.Как пишет газета, в течение нескольких недель после того, как был составлен просочившийся документ, американские чиновники провели переговоры с украинскими властями, чтобы убедиться, что наступательные амбиции Киева соответствуют его возможностям. Один обмен мнениями произошел в марте в ходе телефонного разговора начальника объединенного комитета штабов США Марка Милли, помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы Пентагона Ллойда Остина с украинскими коллегами.По словам одного из источников, американские представители провели штабные учения с украинскими генералами, чтобы определить, как могут развиваться различные сценарии наступления и каковы последствия чрезмерного рассредоточения сил. Собеседники издания отметили, что у всех сторон после переговоров осталось ощущение, что Киев начинает понимать ограниченные возможности наступления и готовится соответствующим образом. Эти же источники добавили, что перерезание сухопутного моста в Крым маловероятно, однако США надеются, что продвижение ВСУ создаст хотя бы угрозу свободному перемещению российской техники и личного состава по этому маршруту.Высокопоставленный украинский чиновник не стал оспаривать сведения, содержащиеся в документе, заявив, что она "отчасти верна", и указал на материально-технические задержки, которые замедлили обещанные поставки западной помощи. Другой высокопоставленный украинский чиновник отметил, что просочившиеся документы вряд ли помешают контрнаступлению. По его словам, с ноября было "очевидно, что следующее контрнаступление будет сосредоточено на юге: сначала Мелитополь, а затем Бердянск"; но точное место, добавил он, "могут изменить за неделю до этого". В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.
https://ria.ru/20230407/rogov-1863646386.html
https://ria.ru/20230407/nastuplenie-1863890554.html
https://ria.ru/20230411/utechki-1864367871.html
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864022884.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846615182_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_2713e3c1be0736c2a9c3eebb080074da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, джо байден, марк милли, джейк салливан, нато, в мире
Россия, США, Джо Байден, Марк Милли, Джейк Салливан, НАТО, В мире
СМИ: США усомнились в результатах ожидаемого наступления Украины
WP: США сомневаются в успехе контрнаступления Украины из-за проблем со снабжением ВСУ
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости.
США сомневаются, что ожидаемое наступление Украины принесет значительные результаты, пишет
Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы американской разведки.
Как отмечает издание, такая позиция заметно расходится с публичными заявлениями администрации Джо Байдена
о жизнеспособности украинских войск, что, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам.
«
"Согласно оценкам разведки США, проблемы Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ее вооруженные силы "значительно" не оправдают изначальные цели Киева в отношении ожидаемого контрнаступления, направленные на возврат занятых Россией районов этой весной", - говорится в сообщении газеты.
Как отмечается, в документах с грифом "совершенно секретно" от начала февраля предупреждается о значительных "недостатках формирования сил и обеспечения" и вероятности того, что такая операция приведет лишь к "незначительным территориальным приобретениям".
План приазовского наступления ВСУ разработан в США и Британии, заявил Рогов
По информации газеты, в документе указывается, что стратегия Киева строится вокруг возвращения территорий на востоке с одновременным продвижением на юг в попытке "перерезать сухопутный мост России в Крым". При этом потенциал укрепленной российской обороны вместе с "постоянными недостатками Украины в подготовке и поставках боеприпасов, вероятно, затормозит прогресс и усугубит потери во время наступления".
Согласно маркировке документа, он, предположительно, был подготовлен агентурной и радиотехнической разведкой, вероятно, с использованием секретных методов ЦРУ и Агентства национальной безопасности, указывает издание.
В статье со ссылкой на американских чиновников также говорится, что перспективы скромных результатов в ходе весеннего наступления подкреплены секретной оценкой Национального совета по разведке США. Осведомленные источники отметили, что эта оценка, которая недавно была доведена до сведения ряда лиц в Капитолии, показала, что Украина вряд ли сможет вернуть столько же территорий, сколько удалось осенью 2022 года.
В Совфеде спрогнозировали, когда Киев может пойти в наступление
Как пишет газета, в течение нескольких недель после того, как был составлен просочившийся документ, американские чиновники провели переговоры с украинскими властями, чтобы убедиться, что наступательные амбиции Киева соответствуют его возможностям. Один обмен мнениями произошел в марте в ходе телефонного разговора начальника объединенного комитета штабов США Марка Милли
, помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана
и главы Пентагона Ллойда Остина
с украинскими коллегами.
По словам одного из источников, американские представители провели штабные учения с украинскими генералами, чтобы определить, как могут развиваться различные сценарии наступления и каковы последствия чрезмерного рассредоточения сил. Собеседники издания отметили, что у всех сторон после переговоров осталось ощущение, что Киев начинает понимать ограниченные возможности наступления и готовится соответствующим образом. Эти же источники добавили, что перерезание сухопутного моста в Крым маловероятно, однако США надеются, что продвижение ВСУ создаст хотя бы угрозу свободному перемещению российской техники и личного состава по этому маршруту.
Экс-чиновник из США увязал утечку документов с проукраинской пропагандой
Высокопоставленный украинский чиновник не стал оспаривать сведения, содержащиеся в документе, заявив, что она "отчасти верна", и указал на материально-технические задержки, которые замедлили обещанные поставки западной помощи. Другой высокопоставленный украинский чиновник отметил, что просочившиеся документы вряд ли помешают контрнаступлению. По его словам, с ноября было "очевидно, что следующее контрнаступление будет сосредоточено на юге: сначала Мелитополь, а затем Бердянск"; но точное место, добавил он, "могут изменить за неделю до этого".
В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО
по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.
Американский офицер объяснил, что ждет Украину при успешном наступлении ВСУ