https://ria.ru/20230411/nastuplenie-1864368252.html

СМИ: США усомнились в результатах ожидаемого наступления Украины

СМИ: США усомнились в результатах ожидаемого наступления Украины - РИА Новости, 11.04.2023

СМИ: США усомнились в результатах ожидаемого наступления Украины

США сомневаются, что ожидаемое наступление Украины принесет значительные результаты, пишет Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T02:34

2023-04-11T02:34

2023-04-11T03:34

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. США сомневаются, что ожидаемое наступление Украины принесет значительные результаты, пишет Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы американской разведки.Как отмечает издание, такая позиция заметно расходится с публичными заявлениями администрации Джо Байдена о жизнеспособности украинских войск, что, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам.Как отмечается, в документах с грифом "совершенно секретно" от начала февраля предупреждается о значительных "недостатках формирования сил и обеспечения" и вероятности того, что такая операция приведет лишь к "незначительным территориальным приобретениям".По информации газеты, в документе указывается, что стратегия Киева строится вокруг возвращения территорий на востоке с одновременным продвижением на юг в попытке "перерезать сухопутный мост России в Крым". При этом потенциал укрепленной российской обороны вместе с "постоянными недостатками Украины в подготовке и поставках боеприпасов, вероятно, затормозит прогресс и усугубит потери во время наступления".Согласно маркировке документа, он, предположительно, был подготовлен агентурной и радиотехнической разведкой, вероятно, с использованием секретных методов ЦРУ и Агентства национальной безопасности, указывает издание.В статье со ссылкой на американских чиновников также говорится, что перспективы скромных результатов в ходе весеннего наступления подкреплены секретной оценкой Национального совета по разведке США. Осведомленные источники отметили, что эта оценка, которая недавно была доведена до сведения ряда лиц в Капитолии, показала, что Украина вряд ли сможет вернуть столько же территорий, сколько удалось осенью 2022 года.Как пишет газета, в течение нескольких недель после того, как был составлен просочившийся документ, американские чиновники провели переговоры с украинскими властями, чтобы убедиться, что наступательные амбиции Киева соответствуют его возможностям. Один обмен мнениями произошел в марте в ходе телефонного разговора начальника объединенного комитета штабов США Марка Милли, помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы Пентагона Ллойда Остина с украинскими коллегами.По словам одного из источников, американские представители провели штабные учения с украинскими генералами, чтобы определить, как могут развиваться различные сценарии наступления и каковы последствия чрезмерного рассредоточения сил. Собеседники издания отметили, что у всех сторон после переговоров осталось ощущение, что Киев начинает понимать ограниченные возможности наступления и готовится соответствующим образом. Эти же источники добавили, что перерезание сухопутного моста в Крым маловероятно, однако США надеются, что продвижение ВСУ создаст хотя бы угрозу свободному перемещению российской техники и личного состава по этому маршруту.Высокопоставленный украинский чиновник не стал оспаривать сведения, содержащиеся в документе, заявив, что она "отчасти верна", и указал на материально-технические задержки, которые замедлили обещанные поставки западной помощи. Другой высокопоставленный украинский чиновник отметил, что просочившиеся документы вряд ли помешают контрнаступлению. По его словам, с ноября было "очевидно, что следующее контрнаступление будет сосредоточено на юге: сначала Мелитополь, а затем Бердянск"; но точное место, добавил он, "могут изменить за неделю до этого". В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.

https://ria.ru/20230407/rogov-1863646386.html

https://ria.ru/20230407/nastuplenie-1863890554.html

https://ria.ru/20230411/utechki-1864367871.html

https://ria.ru/20230409/ukraina-1864022884.html

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россия, сша, джо байден, марк милли, джейк салливан, нато, в мире