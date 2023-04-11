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ГД ужесточила наказания за проникновение на объекты силовых ведомств - РИА Новости, 11.04.2023
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16:24 11.04.2023 (обновлено: 16:27 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/nakazanie-1864549928.html
ГД ужесточила наказания за проникновение на объекты силовых ведомств
ГД ужесточила наказания за проникновение на объекты силовых ведомств - РИА Новости, 11.04.2023
ГД ужесточила наказания за проникновение на объекты силовых ведомств
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание за самовольное проникновение на объекты силовых ведомств,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:24
2023-04-11T16:27
общество
госдума рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание за самовольное проникновение на объекты силовых ведомств, топливно-энергетического комплекса или важные гособъекты. Поправки вносятся в статью 20.17 КоАП. Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект смогут наказать не только штрафом до пяти тысяч рублей (уже установлено статьей), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток. Та же статья КоАП дополняется новым составом - самовольное проникновение на охраняемый объект Росгвардии, СВР, ФСБ и ряда других силовых ведомств, а также объекты, отнесенные к органам в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки. Такие деяния предлагается наказывать штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, или обязательными работами на срок до 60 часов, или арестом на срок до 10 суток. За проникновение на важный государственный объект, объект ВС РФ, объект топливно-энергетического комплекса, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, будет грозить административный штраф от 75 до 200 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, или арест на срок до 15 суток.
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общество, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Общество, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
ГД ужесточила наказания за проникновение на объекты силовых ведомств

ГД приняла проект об ужесточении наказания за проникновение на объекты силовых ведомств

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание за самовольное проникновение на объекты силовых ведомств, топливно-энергетического комплекса или важные гособъекты.
Поправки вносятся в статью 20.17 КоАП. Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект смогут наказать не только штрафом до пяти тысяч рублей (уже установлено статьей), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток.
Та же статья КоАП дополняется новым составом - самовольное проникновение на охраняемый объект Росгвардии, СВР, ФСБ и ряда других силовых ведомств, а также объекты, отнесенные к органам в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки. Такие деяния предлагается наказывать штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, или обязательными работами на срок до 60 часов, или арестом на срок до 10 суток.
За проникновение на важный государственный объект, объект ВС РФ, объект топливно-энергетического комплекса, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, будет грозить административный штраф от 75 до 200 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, или арест на срок до 15 суток.
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ОбществоГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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