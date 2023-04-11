https://ria.ru/20230411/nakazanie-1864549928.html

ГД ужесточила наказания за проникновение на объекты силовых ведомств

ГД ужесточила наказания за проникновение на объекты силовых ведомств - РИА Новости, 11.04.2023

ГД ужесточила наказания за проникновение на объекты силовых ведомств

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание за самовольное проникновение на объекты силовых ведомств,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:24

2023-04-11T16:24

2023-04-11T16:27

общество

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание за самовольное проникновение на объекты силовых ведомств, топливно-энергетического комплекса или важные гособъекты. Поправки вносятся в статью 20.17 КоАП. Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект смогут наказать не только штрафом до пяти тысяч рублей (уже установлено статьей), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток. Та же статья КоАП дополняется новым составом - самовольное проникновение на охраняемый объект Росгвардии, СВР, ФСБ и ряда других силовых ведомств, а также объекты, отнесенные к органам в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки. Такие деяния предлагается наказывать штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, или обязательными работами на срок до 60 часов, или арестом на срок до 10 суток. За проникновение на важный государственный объект, объект ВС РФ, объект топливно-энергетического комплекса, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, будет грозить административный штраф от 75 до 200 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, или арест на срок до 15 суток.

https://ria.ru/20230328/gosduma-1861203326.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)