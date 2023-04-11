В США предупредили об игре с огнем из-за стремления победить Россию
TAC: США играют с огнем, пытаясь использовать МУС против России
© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. США сильно рискуют, нацелившись на окончательную победу над Россией в конфликте на Украине и предании ее лидеров "суду", такое мнение высказал научный сотрудник Центра иммиграционных исследований, бывший американский дипломат Филипп Линдерман в своей статье в The American Conservative.
"Государственный департамент играет с огнем, пытаясь использовать Международный уголовный суд против России", - говорится в статье.
"Согласованная с Международным уголовным судом (МУС) позиция США против Москвы является радикальным дипломатическим шагом, более поспешным и бесповоротным, чем тактика применения экономических и визовых санкций", - отметил автор материала.
Линдерман указал на непоследовательность позиции администрации Джо Байдена, поскольку с одной стороны президент США назвал ордер МУС на "арест" российского лидера Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой "оправданным", а с другой стороны Вашингтон не признает полномочия этого суда в отношении американских граждан.
Поддержка МУС, отметил Линдерман, грозит не только тем, что США в ущерб мирному урегулированию конфликта проводят опасную сиюминутную политику "разгрома" России, но также и раздуванием аппетитов суда, который, почувствовав свое возросшее влияние, может использовать его против Штатов.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
По словам представителя Кремля, сама постановка вопроса "возмутительная и неприемлемая". Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев также заявил, что "эффективность деятельности МУС нулевая, это не Нюрнбергский и Токийский трибуналы, и даже не сомнительный трибунал по Югославии".