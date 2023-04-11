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В США предупредили об игре с огнем из-за стремления победить Россию - РИА Новости, 11.04.2023
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04:01 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/mus-1864370904.html
В США предупредили об игре с огнем из-за стремления победить Россию
В США предупредили об игре с огнем из-за стремления победить Россию - РИА Новости, 11.04.2023
В США предупредили об игре с огнем из-за стремления победить Россию
США сильно рискуют, нацелившись на окончательную победу над Россией в конфликте на Украине и предании ее лидеров "суду", такое мнение высказал научный сотрудник РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T04:01
2023-04-11T04:01
в мире
сша
москва
россия
владимир путин
мария львова-белова
джо байден
международный уголовный суд
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. США сильно рискуют, нацелившись на окончательную победу над Россией в конфликте на Украине и предании ее лидеров "суду", такое мнение высказал научный сотрудник Центра иммиграционных исследований, бывший американский дипломат Филипп Линдерман в своей статье в The American Conservative."Государственный департамент играет с огнем, пытаясь использовать Международный уголовный суд против России", - говорится в статье."Согласованная с Международным уголовным судом (МУС) позиция США против Москвы является радикальным дипломатическим шагом, более поспешным и бесповоротным, чем тактика применения экономических и визовых санкций", - отметил автор материала.Линдерман указал на непоследовательность позиции администрации Джо Байдена, поскольку с одной стороны президент США назвал ордер МУС на "арест" российского лидера Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой "оправданным", а с другой стороны Вашингтон не признает полномочия этого суда в отношении американских граждан.Поддержка МУС, отметил Линдерман, грозит не только тем, что США в ущерб мирному урегулированию конфликта проводят опасную сиюминутную политику "разгрома" России, но также и раздуванием аппетитов суда, который, почувствовав свое возросшее влияние, может использовать его против Штатов.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.По словам представителя Кремля, сама постановка вопроса "возмутительная и неприемлемая". Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев также заявил, что "эффективность деятельности МУС нулевая, это не Нюрнбергский и Токийский трибуналы, и даже не сомнительный трибунал по Югославии".
https://ria.ru/20230408/briks-1863914153.html
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в мире, сша, москва, россия, владимир путин, мария львова-белова, джо байден, международный уголовный суд
В мире, США, Москва, Россия, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Джо Байден, Международный уголовный суд
В США предупредили об игре с огнем из-за стремления победить Россию

TAC: США играют с огнем, пытаясь использовать МУС против России

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. США сильно рискуют, нацелившись на окончательную победу над Россией в конфликте на Украине и предании ее лидеров "суду", такое мнение высказал научный сотрудник Центра иммиграционных исследований, бывший американский дипломат Филипп Линдерман в своей статье в The American Conservative.
"Государственный департамент играет с огнем, пытаясь использовать Международный уголовный суд против России", - говорится в статье.
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"Согласованная с Международным уголовным судом (МУС) позиция США против Москвы является радикальным дипломатическим шагом, более поспешным и бесповоротным, чем тактика применения экономических и визовых санкций", - отметил автор материала.
Линдерман указал на непоследовательность позиции администрации Джо Байдена, поскольку с одной стороны президент США назвал ордер МУС на "арест" российского лидера Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой "оправданным", а с другой стороны Вашингтон не признает полномочия этого суда в отношении американских граждан.
Поддержка МУС, отметил Линдерман, грозит не только тем, что США в ущерб мирному урегулированию конфликта проводят опасную сиюминутную политику "разгрома" России, но также и раздуванием аппетитов суда, который, почувствовав свое возросшее влияние, может использовать его против Штатов.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
По словам представителя Кремля, сама постановка вопроса "возмутительная и неприемлемая". Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев также заявил, что "эффективность деятельности МУС нулевая, это не Нюрнбергский и Токийский трибуналы, и даже не сомнительный трибунал по Югославии".
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В миреСШАМоскваРоссияВладимир ПутинМария Львова-БеловаДжо БайденМеждународный уголовный суд
 
 
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