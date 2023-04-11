https://ria.ru/20230411/moskva-1864507159.html

Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики

Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики - РИА Новости, 11.04.2023

Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики

Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:47

2023-04-11T14:47

2023-04-11T14:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864513616_114:0:2670:1438_1920x0_80_0_0_6f76884665ba59aabc3ff488ea8b3bc9.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты комплекса городского хозяйства в честь праздника – Дня космонавтики – украсили столицу тематическими плакатами. В общей сложности на билбордах, рекламных щитах и афишных стендах разместили около 500 плакатов с фотографиями известных российских космонавтов, космодромов "Байконур" и "Восточный", ракет "Ангара" и "Р-7", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что также подготовлен поздравительный видеоролик, который транслируется на медиафасадах домов №8, 28 и домов-книжек на Новом Арбате.

https://realty.ria.ru/20230411/fontan-1864393962.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков