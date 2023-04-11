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Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики - РИА Новости, 11.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:47 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/moskva-1864507159.html
Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики
Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики - РИА Новости, 11.04.2023
Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики
Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:47
2023-04-11T14:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты комплекса городского хозяйства в честь праздника – Дня космонавтики – украсили столицу тематическими плакатами. В общей сложности на билбордах, рекламных щитах и афишных стендах разместили около 500 плакатов с фотографиями известных российских космонавтов, космодромов "Байконур" и "Восточный", ракет "Ангара" и "Р-7", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что также подготовлен поздравительный видеоролик, который транслируется на медиафасадах домов №8, 28 и домов-книжек на Новом Арбате.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики

© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыПраздничный плакат ко Дню космонавтики
Праздничный плакат ко Дню космонавтики
© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в честь праздника – Дня космонавтики – украсили столицу тематическими плакатами. В общей сложности на билбордах, рекламных щитах и афишных стендах разместили около 500 плакатов с фотографиями известных российских космонавтов, космодромов "Байконур" и "Восточный", ракет "Ангара" и "Р-7", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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Отмечается, что также подготовлен поздравительный видеоролик, который транслируется на медиафасадах домов №8, 28 и домов-книжек на Новом Арбате.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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