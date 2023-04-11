https://ria.ru/20230411/moshennichestvo-1864501406.html

Главу свердловского управления МВД арестовали по делу о мошенничестве

Главу свердловского управления МВД арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 11.04.2023

Главу свердловского управления МВД арестовали по делу о мошенничестве

Глава управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка МВД РФ Иван Ергеледжи арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:20

2023-04-11T14:20

2023-04-11T14:20

происшествия

россия

первоуральск

екатеринбург

свердловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мошенничество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Глава управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка МВД РФ Иван Ергеледжи арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга. "Суд арестовал Ергеледжи по 9 июня 2023 года включительно. Он обвиняется по части 4 статьи 159 К РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере" - ред.)", - сказала собеседница агентства. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что на днях Ергеледжи был задержан сотрудниками УФСБ с мечеными купюрами, которые якобы попали к нему от доходов за вырубку леса в районе Первоуральска, где у него, как утверждается, имеются связи. В региональном УФСБ отказались от комментариев. Полицейскому-наркоборцу грозит до десяти лет лишения свободы. Агентству пока не удалось получить комментарий ГУМВД.

https://ria.ru/20230406/zaderzhanie-1863488641.html

https://ria.ru/20230410/khischenie-1864190798.html

россия

первоуральск

екатеринбург

свердловская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, первоуральск, екатеринбург, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество