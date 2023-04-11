https://ria.ru/20230411/mordoviya-1864584891.html

В Мордовии министра уволили из-за подозрения жены в коррупции

В Мордовии министра уволили из-за подозрения жены в коррупции - РИА Новости, 11.04.2023

В Мордовии министра уволили из-за подозрения жены в коррупции

Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Александр Кечайкин освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:52

2023-04-11T17:52

2023-04-11T17:52

республика мордовия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Александр Кечайкин освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона. Ранее сообщалось, что в середине марта главный ветеринарный врач Саранской лаборатории республиканской станции по борьбе с болезнями животных Ольга Кечайкина – супруга министра - была арестована по подозрению в получении взятки в размере 1,28 миллиона рублей за оформление ветеринарных свидетельств на рыбную продукцию. Как сообщили агентству в пресс-службе, проверка, проведенная управлением главы Мордовии по профилактике коррупции, показала, что супруга министра находилась в его непосредственном подчинении, что привело к конфликту интересов и личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей. "Рабочая группа комиссии единогласно рекомендовала уволить министра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии в связи с утратой доверия. Глава Мордовии это решение поддержал", - рассказали в пресс-службе. Глава Мордовии заявил, что "подобные факты бросают тень на всю структуру власти республики". "Нужно посмотреть внимательно: какие и у кого еще есть связи, какие сети кумовства сплетены. Потому что все это приводит к уголовным делам, в том числе к тому, что имущество республики отдается в залог – театры, школы, потом оно отчуждается, в бюджет годами не возвращаются деньги, образуются долги", - процитировали в пресс-службе слова Здунова. На портале органов государственной власти Мордовии уже открыта вакансия на должность главы минсельхоза республики.

https://ria.ru/20230411/vzyatka-1864372968.html

https://ria.ru/20230404/vzyatka-1862997033.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика мордовия, политика