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В Мордовии министра уволили из-за подозрения жены в коррупции - РИА Новости, 11.04.2023
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17:52 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/mordoviya-1864584891.html
В Мордовии министра уволили из-за подозрения жены в коррупции
В Мордовии министра уволили из-за подозрения жены в коррупции - РИА Новости, 11.04.2023
В Мордовии министра уволили из-за подозрения жены в коррупции
Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Александр Кечайкин освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:52
2023-04-11T17:52
республика мордовия
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Александр Кечайкин освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона. Ранее сообщалось, что в середине марта главный ветеринарный врач Саранской лаборатории республиканской станции по борьбе с болезнями животных Ольга Кечайкина – супруга министра - была арестована по подозрению в получении взятки в размере 1,28 миллиона рублей за оформление ветеринарных свидетельств на рыбную продукцию. Как сообщили агентству в пресс-службе, проверка, проведенная управлением главы Мордовии по профилактике коррупции, показала, что супруга министра находилась в его непосредственном подчинении, что привело к конфликту интересов и личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей. "Рабочая группа комиссии единогласно рекомендовала уволить министра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии в связи с утратой доверия. Глава Мордовии это решение поддержал", - рассказали в пресс-службе. Глава Мордовии заявил, что "подобные факты бросают тень на всю структуру власти республики". "Нужно посмотреть внимательно: какие и у кого еще есть связи, какие сети кумовства сплетены. Потому что все это приводит к уголовным делам, в том числе к тому, что имущество республики отдается в залог – театры, школы, потом оно отчуждается, в бюджет годами не возвращаются деньги, образуются долги", - процитировали в пресс-службе слова Здунова. На портале органов государственной власти Мордовии уже открыта вакансия на должность главы минсельхоза республики.
https://ria.ru/20230411/vzyatka-1864372968.html
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республика мордовия, политика
Республика Мордовия, Политика
В Мордовии министра уволили из-за подозрения жены в коррупции

Глава Мордовии уволил министра сельского хозяйства, жена которого подозревается во взятках

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Александр Кечайкин освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Ранее сообщалось, что в середине марта главный ветеринарный врач Саранской лаборатории республиканской станции по борьбе с болезнями животных Ольга Кечайкина – супруга министра - была арестована по подозрению в получении взятки в размере 1,28 миллиона рублей за оформление ветеринарных свидетельств на рыбную продукцию.
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Как сообщили агентству в пресс-службе, проверка, проведенная управлением главы Мордовии по профилактике коррупции, показала, что супруга министра находилась в его непосредственном подчинении, что привело к конфликту интересов и личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей.
"Рабочая группа комиссии единогласно рекомендовала уволить министра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии в связи с утратой доверия. Глава Мордовии это решение поддержал", - рассказали в пресс-службе.
Глава Мордовии заявил, что "подобные факты бросают тень на всю структуру власти республики". "Нужно посмотреть внимательно: какие и у кого еще есть связи, какие сети кумовства сплетены. Потому что все это приводит к уголовным делам, в том числе к тому, что имущество республики отдается в залог – театры, школы, потом оно отчуждается, в бюджет годами не возвращаются деньги, образуются долги", - процитировали в пресс-службе слова Здунова.
На портале органов государственной власти Мордовии уже открыта вакансия на должность главы минсельхоза республики.
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