https://ria.ru/20230411/moldaviya-1864586830.html

В Молдавии рассказали о перспективах переговоров о членстве в ЕС

В Молдавии рассказали о перспективах переговоров о членстве в ЕС - РИА Новости, 11.04.2023

В Молдавии рассказали о перспективах переговоров о членстве в ЕС

Власти Молдавии могут не начать в этом году переговоры о вступлении республики в Евросоюз, заявил в эфире радио "Молдова" вице-спикер парламента Михай Попшой. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T18:00

2023-04-11T18:00

2023-04-11T18:00

в мире

молдавия

брюссель

майя санду

евросоюз

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Власти Молдавии могут не начать в этом году переговоры о вступлении республики в Евросоюз, заявил в эфире радио "Молдова" вице-спикер парламента Михай Попшой. По словам вице-спикера парламента, это решение также является политическим и его должны принять все страны-члены ЕС. "Здесь мы, конечно, не можем гарантировать. Мы работаем со всеми нашими партнерами из Евросоюза, чтобы способствовать этому единодушию, но прежде всего нужно сделать нашу домашнюю работу - (выполнить) эти условия", — пояснил Попшой. Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

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в мире, молдавия, брюссель, майя санду, евросоюз, еврокомиссия