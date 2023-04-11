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В Молдавии рассказали о перспективах переговоров о членстве в ЕС - РИА Новости, 11.04.2023
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18:00 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/moldaviya-1864586830.html
В Молдавии рассказали о перспективах переговоров о членстве в ЕС
В Молдавии рассказали о перспективах переговоров о членстве в ЕС - РИА Новости, 11.04.2023
В Молдавии рассказали о перспективах переговоров о членстве в ЕС
Власти Молдавии могут не начать в этом году переговоры о вступлении республики в Евросоюз, заявил в эфире радио "Молдова" вице-спикер парламента Михай Попшой. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:00
2023-04-11T18:00
в мире
молдавия
брюссель
майя санду
евросоюз
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Власти Молдавии могут не начать в этом году переговоры о вступлении республики в Евросоюз, заявил в эфире радио "Молдова" вице-спикер парламента Михай Попшой. По словам вице-спикера парламента, это решение также является политическим и его должны принять все страны-члены ЕС. "Здесь мы, конечно, не можем гарантировать. Мы работаем со всеми нашими партнерами из Евросоюза, чтобы способствовать этому единодушию, но прежде всего нужно сделать нашу домашнюю работу - (выполнить) эти условия", — пояснил Попшой. Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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в мире, молдавия, брюссель, майя санду, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Брюссель, Майя Санду, Евросоюз, Еврокомиссия
В Молдавии рассказали о перспективах переговоров о членстве в ЕС

Вице-спикер Попшой: переговоры о членстве Молдавии в ЕС могут не начаться в этом году

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Власти Молдавии могут не начать в этом году переговоры о вступлении республики в Евросоюз, заявил в эфире радио "Молдова" вице-спикер парламента Михай Попшой.
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"К сожалению, мы не можем гарантировать начала переговоров, пока это решение не зависит исключительно от нас. Если бы это было только наше решение, если бы это решение руководствовалось на сто процентов выполнением нами поставленных условий, то можно было бы с уверенностью сказать, что мы можем начинать переговоры", - заявил Попшой в эфире радио "Молдова".
По словам вице-спикера парламента, это решение также является политическим и его должны принять все страны-члены ЕС. "Здесь мы, конечно, не можем гарантировать. Мы работаем со всеми нашими партнерами из Евросоюза, чтобы способствовать этому единодушию, но прежде всего нужно сделать нашу домашнюю работу - (выполнить) эти условия", — пояснил Попшой.
Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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