Рейтинг@Mail.ru
Новая волна мобилизации в России не планируется, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 11.04.2023 (обновлено: 10:52 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/mobilizatsiya-1864397100.html
Новая волна мобилизации в России не планируется, заявили в Госдуме
Новая волна мобилизации в России не планируется, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.04.2023
Новая волна мобилизации в России не планируется, заявили в Госдуме
Планов по проведению мобилизации в России сейчас нет, заявил в эфире "Соловьев.Live" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:47
2023-04-11T10:52
россия
андрей картаполов
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824170235_0:189:3012:1883_1920x0_80_0_0_73182a7d5cf3661e295d546701f79b1a.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Планов по проведению мобилизации в России сейчас нет, заявил в эфире "Соловьев.Live" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Никакой мобилизации нет, и она не планируется", — сказал он.По словам парламентария, предлагаемые изменения в системе воинского учета, в том числе электронные повестки, никак этого не касаются."Это абсолютно никак не связано с мобилизацией. Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом", — добавил Картаполов.Сегодня Госдума должна рассмотреть законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. По словам Картополова, традиционные формы вручения повесток сохранятся, а электронные будут их дублировать. Военнообязанные смогут получать повестки в личном кабинете на портале госуслуг или в многофункциональных центрах.Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20230331/mobilizatsiya-1862010831.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824170235_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_afc451c4172d4c52b978e3ff3a6ff676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей картаполов, безопасность
Россия, Андрей Картаполов, Безопасность
Новая волна мобилизации в России не планируется, заявили в Госдуме

Глава комитета ГД Картаполов заявил, что в России не планируется проведение мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военный билет . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Планов по проведению мобилизации в России сейчас нет, заявил в эфире "Соловьев.Live" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Никакой мобилизации нет, и она не планируется", — сказал он.
По словам парламентария, предлагаемые изменения в системе воинского учета, в том числе электронные повестки, никак этого не касаются.
"Это абсолютно никак не связано с мобилизацией. Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом", — добавил Картаполов.
Сегодня Госдума должна рассмотреть законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. По словам Картополова, традиционные формы вручения повесток сохранятся, а электронные будут их дублировать. Военнообязанные смогут получать повестки в личном кабинете на портале госуслуг или в многофункциональных центрах.
Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В Генштабе заявили об учтенном опыте частичной мобилизации
31 марта, 05:30
 
РоссияАндрей КартаполовБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала