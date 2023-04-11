https://ria.ru/20230411/mobilizatsiya-1864397100.html
Новая волна мобилизации в России не планируется, заявили в Госдуме
Новая волна мобилизации в России не планируется, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.04.2023
Новая волна мобилизации в России не планируется, заявили в Госдуме
Планов по проведению мобилизации в России сейчас нет, заявил в эфире "Соловьев.Live" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:47
2023-04-11T09:47
2023-04-11T10:52
россия
андрей картаполов
безопасность
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Планов по проведению мобилизации в России сейчас нет, заявил в эфире "Соловьев.Live" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Никакой мобилизации нет, и она не планируется", — сказал он.По словам парламентария, предлагаемые изменения в системе воинского учета, в том числе электронные повестки, никак этого не касаются."Это абсолютно никак не связано с мобилизацией. Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом", — добавил Картаполов.Сегодня Госдума должна рассмотреть законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. По словам Картополова, традиционные формы вручения повесток сохранятся, а электронные будут их дублировать. Военнообязанные смогут получать повестки в личном кабинете на портале госуслуг или в многофункциональных центрах.Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20230331/mobilizatsiya-1862010831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, андрей картаполов, безопасность
Россия, Андрей Картаполов, Безопасность
Новая волна мобилизации в России не планируется, заявили в Госдуме
Глава комитета ГД Картаполов заявил, что в России не планируется проведение мобилизации
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Планов по проведению мобилизации в России сейчас нет, заявил в эфире "Соловьев.Live"
глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Никакой мобилизации нет, и она не планируется", — сказал он.
По словам парламентария, предлагаемые изменения в системе воинского учета, в том числе электронные повестки, никак этого не касаются.
"Это абсолютно никак не связано с мобилизацией. Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом", — добавил Картаполов.
Сегодня Госдума должна рассмотреть законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. По словам Картополова, традиционные формы вручения повесток сохранятся, а электронные будут их дублировать. Военнообязанные смогут получать повестки в личном кабинете на портале госуслуг или в многофункциональных центрах.
Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность.
В Генштабе заявили об учтенном опыте частичной мобилизации