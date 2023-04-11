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Глава Черкасской епархии УПЦ опасается, что его заключат под домашний арест - РИА Новости, 11.04.2023
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Религия
 
16:34 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/mitropolit-1864554315.html
Глава Черкасской епархии УПЦ опасается, что его заключат под домашний арест
Глава Черкасской епархии УПЦ опасается, что его заключат под домашний арест - РИА Новости, 11.04.2023
Глава Черкасской епархии УПЦ опасается, что его заключат под домашний арест
Глава Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Феодосий опасается, что суд может избрать ему меру пресечения в виде... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:34
2023-04-11T16:34
религия
украина
черкасская область
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Глава Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Феодосий опасается, что суд может избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщили в Telegram-канале УПЦ. Ранее митрополит сообщал, что ему было предъявлено обвинение в поддержке российской военной операции против Киева. По словам самого архиерея, таким образом Черкасскую епархию хотят обезглавить. По его словам, суд состоится уже в ближайшее время. "Мы будем просить в суде, чтобы мера пресечения не была круглосуточным арестом. Если этот арест будет ночным, я смогу совершать богослужения Страстной седмицы и Пасхи... Если захватят хоть один маленький православный храм в Черкасской области в период, когда меня арестуют, мы доведем это дело до самого конца, до всех международных инстанций", – приводит УПЦ слова митрополита. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html
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украина, черкасская область, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Украина, Черкасская область, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
Глава Черкасской епархии УПЦ опасается, что его заключат под домашний арест

Глава Черкасской епархии УПЦ митрополит Феодосий опасается заключения под домашний арест

© Фото : Черкаська єпархія УПЦМитрополит Черкасский и Каневский Феодосий
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Черкаська єпархія УПЦ
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Глава Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Феодосий опасается, что суд может избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщили в Telegram-канале УПЦ.
Ранее митрополит сообщал, что ему было предъявлено обвинение в поддержке российской военной операции против Киева.
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"СБУ направит в суд ходатайство об избрании митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении УПЦ.

По словам самого архиерея, таким образом Черкасскую епархию хотят обезглавить. По его словам, суд состоится уже в ближайшее время. "Мы будем просить в суде, чтобы мера пресечения не была круглосуточным арестом. Если этот арест будет ночным, я смогу совершать богослужения Страстной седмицы и Пасхи... Если захватят хоть один маленький православный храм в Черкасской области в период, когда меня арестуют, мы доведем это дело до самого конца, до всех международных инстанций", – приводит УПЦ слова митрополита.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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