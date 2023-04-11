Глава Черкасской епархии УПЦ опасается, что его заключат под домашний арест
Глава Черкасской епархии УПЦ митрополит Феодосий опасается заключения под домашний арест
© Фото : Черкаська єпархія УПЦМитрополит Черкасский и Каневский Феодосий
© Фото : Черкаська єпархія УПЦ
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Глава Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Феодосий опасается, что суд может избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщили в Telegram-канале УПЦ.
Ранее митрополит сообщал, что ему было предъявлено обвинение в поддержке российской военной операции против Киева.
«
"СБУ направит в суд ходатайство об избрании митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении УПЦ.
По словам самого архиерея, таким образом Черкасскую епархию хотят обезглавить. По его словам, суд состоится уже в ближайшее время. "Мы будем просить в суде, чтобы мера пресечения не была круглосуточным арестом. Если этот арест будет ночным, я смогу совершать богослужения Страстной седмицы и Пасхи... Если захватят хоть один маленький православный храм в Черкасской области в период, когда меня арестуют, мы доведем это дело до самого конца, до всех международных инстанций", – приводит УПЦ слова митрополита.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".