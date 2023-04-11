https://ria.ru/20230411/mitropolit-1864554315.html

Глава Черкасской епархии УПЦ опасается, что его заключат под домашний арест

Глава Черкасской епархии УПЦ опасается, что его заключат под домашний арест - РИА Новости, 11.04.2023

Глава Черкасской епархии УПЦ опасается, что его заключат под домашний арест

Глава Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Феодосий опасается, что суд может избрать ему меру пресечения в виде... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:34

2023-04-11T16:34

2023-04-11T16:34

религия

украина

черкасская область

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Глава Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Феодосий опасается, что суд может избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщили в Telegram-канале УПЦ. Ранее митрополит сообщал, что ему было предъявлено обвинение в поддержке российской военной операции против Киева. По словам самого архиерея, таким образом Черкасскую епархию хотят обезглавить. По его словам, суд состоится уже в ближайшее время. "Мы будем просить в суде, чтобы мера пресечения не была круглосуточным арестом. Если этот арест будет ночным, я смогу совершать богослужения Страстной седмицы и Пасхи... Если захватят хоть один маленький православный храм в Черкасской области в период, когда меня арестуют, мы доведем это дело до самого конца, до всех международных инстанций", – приводит УПЦ слова митрополита. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html

https://ria.ru/20230408/kiev-1863848437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, черкасская область, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь