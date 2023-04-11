https://ria.ru/20230411/mishustin-1864500847.html
Сессия "Укрепление технологического суверенитета" с участием Мишустина
Сессия "Укрепление технологического суверенитета" с участием Мишустина - РИА Новости, 11.04.2023
Сессия "Укрепление технологического суверенитета" с участием Мишустина
Премьер России Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии "Укрепление технологического суверенитета" РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:27
2023-04-11T14:27
2023-04-11T14:27
россия
михаил мишустин
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Премьер России Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии "Укрепление технологического суверенитета"
россия
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Мишустин участвует в сессии "Укрепление технологического суверенитета"
LIVE: Мишустин участвует в сессии "Укрепление технологического суверенитета"
2023-04-11T14:27
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PT5M18S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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россия, михаил мишустин, видео
Россия, Михаил Мишустин
Сессия "Укрепление технологического суверенитета" с участием Мишустина
Премьер России Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии "Укрепление технологического суверенитета"
2023-04-11T14:27
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PT5M18S
Премьер России Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии "Укрепление технологического суверенитета"