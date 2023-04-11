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Россия остается основным миротворцем в Приднестровье, заявил глава МИД ПМР - РИА Новости, 11.04.2023
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14:42 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/mirotvorets-1864512162.html
Россия остается основным миротворцем в Приднестровье, заявил глава МИД ПМР
Россия остается основным миротворцем в Приднестровье, заявил глава МИД ПМР - РИА Новости, 11.04.2023
Россия остается основным миротворцем в Приднестровье, заявил глава МИД ПМР
Глава министерства иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил РИА Новости, что Россия остается основным миротворцем в регионе, ей... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:42
2023-04-11T14:42
в мире
молдавия
россия
виталий игнатьев
приднестровская молдавская республика
мид приднестровья
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ТИРАСПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил РИА Новости, что Россия остается основным миротворцем в регионе, ей доверяют жители Молдавии и Приднестровья. "Я считаю, что роль России для Приднестровья шире в этом региональном пространстве, она остается неизменной. Это основной миротворец, которому доверяют все участники. И жители Молдовы, и жители Приднестровья, я считаю, в одинаковой степени доверяют российским миротворцам и нашему трехстороннему миротворческому механизму", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что миротворческий механизм более тридцати лет обеспечивает мир, безопасность, стабильность на берегах Днестра. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20230328/pridnestrove-1861351279.html
https://ria.ru/20230329/konflikt-1861715019.html
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в мире, молдавия, россия, виталий игнатьев, приднестровская молдавская республика, мид приднестровья
В мире, Молдавия, Россия, Виталий Игнатьев, Приднестровская Молдавская Республика, МИД Приднестровья
Россия остается основным миротворцем в Приднестровье, заявил глава МИД ПМР

Глава МИД ПМР Игнатьев: Россия остается основным миротворцем, ей доверяют и в Молдавии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ
Фрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил РИА Новости, что Россия остается основным миротворцем в регионе, ей доверяют жители Молдавии и Приднестровья.
"Я считаю, что роль России для Приднестровья шире в этом региональном пространстве, она остается неизменной. Это основной миротворец, которому доверяют все участники. И жители Молдовы, и жители Приднестровья, я считаю, в одинаковой степени доверяют российским миротворцам и нашему трехстороннему миротворческому механизму", - сказал Игнатьев.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Через ПМР лежит прямой путь к мировой войне, заявил глава республики
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Глава МИД ПМР также отметил, что миротворческий механизм более тридцати лет обеспечивает мир, безопасность, стабильность на берегах Днестра.
«
"Роль этого механизма сегодня просто нельзя переоценить. Потому что это важнейший фактор стабильности, и по сути, это такой островок стабильности в условиях украинского конфликта, как мы видим. И вот те люди, которые прибыли в Приднестровье, в том числе с Украины, начиная с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день прибывают через молдавскую границу, я уверен, оценили возможность для спокойной и стабильной жизни", - отметил глава МИД ПМР.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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29 марта, 22:58
 
В миреМолдавияРоссияВиталий ИгнатьевПриднестровская Молдавская РеспубликаМИД Приднестровья
 
 
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