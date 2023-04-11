https://ria.ru/20230411/mirotvorets-1864512162.html

Россия остается основным миротворцем в Приднестровье, заявил глава МИД ПМР

Россия остается основным миротворцем в Приднестровье, заявил глава МИД ПМР - РИА Новости, 11.04.2023

Россия остается основным миротворцем в Приднестровье, заявил глава МИД ПМР

Глава министерства иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил РИА Новости, что Россия остается основным миротворцем в регионе, ей... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:42

2023-04-11T14:42

2023-04-11T14:42

в мире

молдавия

россия

виталий игнатьев

приднестровская молдавская республика

мид приднестровья

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ТИРАСПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил РИА Новости, что Россия остается основным миротворцем в регионе, ей доверяют жители Молдавии и Приднестровья. "Я считаю, что роль России для Приднестровья шире в этом региональном пространстве, она остается неизменной. Это основной миротворец, которому доверяют все участники. И жители Молдовы, и жители Приднестровья, я считаю, в одинаковой степени доверяют российским миротворцам и нашему трехстороннему миротворческому механизму", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что миротворческий механизм более тридцати лет обеспечивает мир, безопасность, стабильность на берегах Днестра. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20230328/pridnestrove-1861351279.html

https://ria.ru/20230329/konflikt-1861715019.html

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, россия, виталий игнатьев, приднестровская молдавская республика, мид приднестровья