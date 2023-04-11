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Минобороны запустило раздел о преступлениях нацистов против узников лагерей - РИА Новости, 11.04.2023
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05:17 11.04.2023
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Минобороны запустило раздел о преступлениях нацистов против узников лагерей
Минобороны запустило раздел о преступлениях нацистов против узников лагерей - РИА Новости, 11.04.2023
Минобороны запустило раздел о преступлениях нацистов против узников лагерей
Минобороны России запускает историко-познавательный раздел "Звериное лицо фашизма", приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T05:17
2023-04-11T05:17
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны России запускает историко-познавательный раздел "Звериное лицо фашизма", приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в министерстве. Международный день освобождения узников фашистских лагерей по решению ООН ежегодно отмечается 11 апреля. В этот день в 1945 году заключенные концлагеря Бухенвальд подняли восстание и вышли на свободу. На территории оккупированных европейских стран гитлеровцы создали огромную сеть концентрационных лагерей. Среди них были трудовые лагеря, лагеря усиленного труда, транзитные лагеря, лагеря для военнопленных, непосредственно концентрационные лагеря и лагеря уничтожения. Из 18 миллионов человек, попавших в фашистские лагеря различного назначения, погибло свыше 11 миллионов. Из них более пяти миллионов - граждане Советского Союза.
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Минобороны запустило раздел о преступлениях нацистов против узников лагерей

Минобороны запускает раздел "Звериное лицо фашизма" о преступлениях против узников лагерей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный вход на территорию концлагеря Освенцим. Над воротами надпись - "Труд освобождает"
Главный вход на территорию концлагеря Освенцим. Над воротами надпись - Труд освобождает - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Главный вход на территорию концлагеря Освенцим. Над воротами надпись - "Труд освобождает". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны России запускает историко-познавательный раздел "Звериное лицо фашизма", приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в министерстве.
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"Минобороны России к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей запускает специальный мультимедийный раздел "Звериное лицо фашизма". В нем опубликованы архивные материалы из фондов ЦАМО (Центрального архива Министерства обороны) РФ – задокументированные свидетельства массового уничтожения населения на оккупированных нацистами территориях Советского Союза и стран Европы (русских, украинцев, белорусов, евреев, поляков, чехов, сербов, французов, итальянцев и представителей других национальностей)", - говорится в сообщении.
Международный день освобождения узников фашистских лагерей по решению ООН ежегодно отмечается 11 апреля. В этот день в 1945 году заключенные концлагеря Бухенвальд подняли восстание и вышли на свободу.
На территории оккупированных европейских стран гитлеровцы создали огромную сеть концентрационных лагерей. Среди них были трудовые лагеря, лагеря усиленного труда, транзитные лагеря, лагеря для военнопленных, непосредственно концентрационные лагеря и лагеря уничтожения. Из 18 миллионов человек, попавших в фашистские лагеря различного назначения, погибло свыше 11 миллионов. Из них более пяти миллионов - граждане Советского Союза.
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