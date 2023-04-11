https://ria.ru/20230411/minoborony-1864373696.html

Минобороны запустило раздел о преступлениях нацистов против узников лагерей

Минобороны запустило раздел о преступлениях нацистов против узников лагерей - РИА Новости, 11.04.2023

Минобороны запустило раздел о преступлениях нацистов против узников лагерей

Минобороны России запускает историко-познавательный раздел "Звериное лицо фашизма", приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T05:17

2023-04-11T05:17

2023-04-11T05:17

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны России запускает историко-познавательный раздел "Звериное лицо фашизма", приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в министерстве. Международный день освобождения узников фашистских лагерей по решению ООН ежегодно отмечается 11 апреля. В этот день в 1945 году заключенные концлагеря Бухенвальд подняли восстание и вышли на свободу. На территории оккупированных европейских стран гитлеровцы создали огромную сеть концентрационных лагерей. Среди них были трудовые лагеря, лагеря усиленного труда, транзитные лагеря, лагеря для военнопленных, непосредственно концентрационные лагеря и лагеря уничтожения. Из 18 миллионов человек, попавших в фашистские лагеря различного назначения, погибло свыше 11 миллионов. Из них более пяти миллионов - граждане Советского Союза.

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